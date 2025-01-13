她46歲人工受孕　歷車禍、心臟衰竭10次麻醉手術　終換來母女平安

母愛真偉大！彰化一名高齡產婦從42歲結婚開始，就經歷一連串辛苦的生育歷程，她曾不得已中止妊娠、懷孕期間車禍，甚至在緊急剖腹產後還心臟衰竭歷經生死關頭。幸運的是，她在1個月內配對到心臟捐贈者，完成換心手術，從懷孕引發周產期心肌病變到心臟移植，共經歷10次大小不等的麻醉及手術，9月初康復出院，如今這個奇蹟寶寶已4個月大。



都市人普遍晚婚晚生，但高齡妊娠容易引發諸多病症，孕程需要特別留意！台灣彰化一名高齡產婦小文42歲才結婚，隔年經歷了人生的第一場懷孕，但產檢卻發現胎兒腦部異常，迫使她不得不中止妊娠，並進行全基因定序技術確認胎兒病因。

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小文45歲時進行試管嬰兒療程，第一次就順利懷孕成功，且初期產檢結果顯示一切正常，沒想到在懷孕6個月時，她遭遇車禍導致骨折，之後來產檢都得坐輪椅，所幸還可以保守觀察治療。原本小文跟先生都希望熬到38周、寶寶夠大再生產，但醫療團隊綜合評估她的情況，建議在第36周就進行剖腹產，確保母嬰安全。

台灣彰基生殖醫學中心主任吳信宏醫生表示，小文一開始隨着懷孕進展及規則產檢，並無異樣，也在36周時，依約定計劃到院接受剖腹生產。然而，當天到產房報到準備生產時，她的健康狀況急轉直下，開始出現喘不過氣的症狀。

醫療團隊緊急為小文進行全身麻醉剖腹產，女寶寶在今年7月10日順利出生，但她生產後卻突發心衰竭（周產期心肌病變；Peripartum Cardiomyopathy；PPCM），並出現休克。彰基心臟外科團隊緊急接手後，30分鐘內就幫小文裝設葉克膜 ( ECMO )，也因為腎臟衰竭接受緊急洗腎。

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上葉克膜仍肝腎衰竭，裝人工心臟再換心

彰基心臟外科主任陳映澄坦言，小文裝上葉克膜之後，發現她在2～3天內就走向肝腎臟衰竭，因此緊急安裝心室輔助器（LVAD）——也就是類似「人工心臟」維持生命，讓生命跡象與全身器官穩定下來。

陳映澄指出，「周產期心肌病變」是孕婦在懷孕過程中，心肌不斷衰竭擴大，目前尚未找到成因，且不限於高齡產婦才會發生。多數的周產期心肌病變經過照護能夠恢復，但也有少數會走向心臟衰竭，小文就屬於這一類。幸運的是，小文在1個月內就等到配對成功的心臟捐贈者，並順利完成換心手術，9月3日終於康復出院。

「能看到母女均安，是我們當醫生最大的成就！」陳映澄說，小文從懷孕引發周產期心肌病變到心臟移植，前後共經歷10次大小不等的麻醉及手術，從她身上徹底感受到一個母親的偉大。他強調，並非每個心臟衰竭的病患，都能等到適合的心臟，但末期心臟衰竭仍可透過「心室輔助器」植入，讓病人存活下去，並改善生活品質，「心臟衰竭不是絕症！」

產後10天才見寶寶，謝醫療團隊助過難關

「既然遇到了，就盡量讓自己保持正面！」小文笑說，自己是個比較正面的人，雖然懷孕6個月時遭遇車禍，但後續孕程檢查都正常，因此不覺得驚恐，沒想到會遇上心臟衰竭。她眼眶泛淚說道，自己進產房麻醉後就不醒人事，清醒已是10多天後，「第一眼看到寶寶好開心，跟我長很像，好感動！」

小文的先生則表示，遇到太太生產卻心臟衰竭，當下腦中一片空白，幸好醫療團隊幫助度過難關。被問到想跟太太說甚麼？他一邊幫小文拭淚，一邊哽咽說：「老婆妳辛苦了！先讓太太身體恢復好，我們一家可以享受天倫之樂，長長久久。」

小文也幽默說：「建議大家早點生產，不要像我一樣這麼晚，但晚也沒關係，可以求助彰基醫學中心。」另外，她也提醒心臟衰竭的前兆，包括夜咳、喘及水腫等症狀，所以不分男女，如有狀況一定要及早就醫。

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