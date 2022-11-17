生育｜連醫生也感嘆上天在保佑！孕婦子宮噴黑血　嬰孩卻平安出世

台大婦產科醫生施景中11月15日在Facebook發文，表示早前上午緊急處理的兩個手術中，其中一名產婦因為情況緊急首先處理，在胎盤早期剝離大量出血下，小孩出生後雖在ICU，但並沒有大問題，讓他深感老天的力量，並直呼：「醫師的角色真的太渺小」。



婦產科醫生分享一則孕婦生育過程發生危急狀況的個案：（按圖了解）

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施景中以「天佑」為標題，表示早前清晨因為兩名孕婦半夜多量出血，胎兒也都輪流心跳減速下，確定這兩名孕婦都要開刀。但原先安排第二順位的孕婦，因為媽媽和胎兒的狀況比較緊急，便把第二台刀調成第一台。施景中稱，該名孕婦被送進開刀房時，「血又流了一大灘在地上」。

在開刀過程中才發現孕婦是嚴重胎盤早期剝離，當手術刀一劃下時，子宮內的積血因為壓力過高，像噴泉一般噴到旁邊幫忙的女醫生臉上。施景中形容：「這不是一般常見的血水，是接近原汁的黑血，源源不絕流出，好像挖破的高壓石油管線」。

施醫生稱，以往碰到類似狀況，「小孩出生都是蒼白軟癱，有的沒多久就當小天使了」。他才想說「這下慘了」，「沒想到這個寶寶生出來後，馬上放聲大哭」。讓他相當驚訝，因為該名孕婦「連後來娩出的胎盤都爛爛的，真的不知道這寶寶怎麼有辦法撐過來？」

該名孕婦在開刀後狀況不錯，小孩雖然一出生就在ICU照顧，但也沒有大問題。施景中轉述母親的話，認為「這是老天特別照顧生下來的小孩」。也讓他突然領悟到，難怪有人取名要用「天佑」、「天保」、「天賜」，「相對於老天（或大自然的力量），我們醫師的角色真的太渺小了」。

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網民見文紛紛對這兩張罕見重度胎盤早期剝離照片，直呼：

．「真是人間活菩薩」

．「小孩真的非常努力抓好媽媽，很幸運的遇到非常棒的醫生」

．「媽媽和小孩的福報都很大！」

．「從文字就感受到緊張，感謝有台大專業的施醫生及菩薩關照」

．「真的可以取天佑了！聽得很緊張」



網友也留言討論起胎盤剝離，覺得「真的很可怕」，也有人針對孕婦見血的照片表示，「真的是黑色噴泉」、「感覺很濃厚，真的是黑血」，有人詢問這樣「孕婦應該也要輸不少血」？施景中則留言回覆「沒輸血」，至於有人說照片要抓到這個timing真是不容易！施醫生則親回，因為「噴血噴了一陣子，不會太難抓到」。

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