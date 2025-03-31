東京公寓式酒店10間｜近車站/最多7人住/寶可夢主題/人均$479起

東京公寓式酒店推介2025！東京是個非常適合親子旅遊的地方，想一家人住同一間房，就要入住公寓式酒店！《香港01》整合10間東京公寓式酒店，大部分可容納4人入住，最大更有7人房房型，人均只需$479起！



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東京公寓式酒店推介【1】MIMARU東京 上野稻荷町（Mimaru Tokyo Ueno Inaricho）

MIMARU東京 上野稻荷町（Mimaru Tokyo Ueno Inaricho）於2018年開業，鄰近國立西洋美術館、東京文化會館、上野之森美術館、丸井百貨等景點，吃喝玩樂一應俱全，帶小朋友旅行亦十分方便！酒店共有40間公寓式客房，配備乾濕分離浴室、完善的廚房及客飯廳，最多可供4人入住。酒店亦配備公共洗衣間，非常方便！

MIMARU東京 上野稻荷町（Mimaru Tokyo Ueno Inaricho）

房價：人均HK$581起（公寓；4人入住）

地址：東京都台東區東上野5-8-2

交通：稻荷町站步行5分鐘

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東京公寓式酒店推介【2】MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）

MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）地理位置優越，距離JR上野站、阿美橫丁等僅需步行10分鐘，附近亦有便利商店等，這間上野酒店房間相對新穎寬敞，空間感十足，設有迷你客廳、茶水間之外，更有小型廚房可供簡易煮食，整體住宿環境十分舒適，可以4人入住，絕對是一家大小旅遊住宿之選。

MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）

房價：人均HK$604起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區上野7丁目14-4

交通：上野站步行13分鐘

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東京公寓式酒店推介【3】MIMARU東京 上野御徒町（MIMARU Tokyo Ueno Okachimachi）

MIMARU東京 上野御徒町（MIMARU Tokyo Ueno Okachimachi）坐落於東京上野，距離阿美橫丁、秋葉原、上野之森美術館及上野公園等景點不用15分鐘路程，地理位置極佳！酒店於2019年開業，共有31間公寓式客房，配備廚房及客飯廳，最大的房型可容納8人入住，非常適合親子旅行！

MIMARU東京 上野御徒町（MIMARU Tokyo Ueno Okachimachi）

房價：人均HK$653起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區上野一丁目17番1號

交通：上野廣小路站步行4分鐘

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東京公寓式酒店推介【4】MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）主打簡約時尚的公寓式房型，由JR山手線上野站出發，只需步行約3分鐘！所有房間均設有小客廳及廚房，空間相對寬敝。酒店更有小朋友至愛的寶可夢主題房，有巨型卡比獸和一眾可愛小精靈，更可免費加嬰兒床，最多可容納4人，大家族旅行都可以一齊住！

MIMARU東京 上野EAST（Mimaru Tokyo Ueno East）

房價：人均HK$604起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都台東區東上野4-26-3

交通：JR上野站步行3分鐘

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東京公寓式酒店推介【5】MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）

MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）於2022年開業，步行10分鐘就可以到達距離池袋站，附近更有便利店、餐廳、藥妝店、DONKI等，非常方便。酒店裝潢以溫馨木系作設計，環境寬敞舒適，並且設有獨立開放式廚房、微波爐、迷你客廳等，最小的房型已經可容納4位成人及2位小童入住，非常適合一家大小！

MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）

房價：人均HK$577起（一房式閣樓床公寓房；4人入住）

地址：東京都豊島區池袋2-61-1

交通：池袋站步行10分鐘

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東京公寓式酒店推介【6】MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）

MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）距離新宿御苑、代代木公園、東京玩具美術館、新宿中央公園等都不用15分鐘車程，地理位置優越！酒店擁有40間公寓式客房，內有完備的廚房、客廳、乾濕分離浴室等，環境舒適，適合兩大兩小的家庭入住。

MIMARU東京 新宿WEST（MIMARU Tokyo Shinjuku West）

房價：人均HK$751起（家庭公寓；4人入住）

地址：東京都新宿區西新宿3-3-11

交通：都廳前站步行10分鐘

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東京公寓式酒店推介【7】MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）

MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）位於東京中央區，鄰近日本橋、相撲博物館、秋葉原電器街等景點，吃喝玩樂都十分方便！酒店於2022年開業，提供36間公寓式客房，房間均為兩卧室套房房型，配有設備齊全的廚房、客飯廳及浴室，最大的房型更可容納多達6人入住！

MIMARU SUITES 東京日本橋（MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi）

房價：人均HK$943起（兩卧室套房；4人入住）

地址：東京都中央區日本橋堀留町2-10-9

交通：人形町站步行3分鐘

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東京公寓式酒店推介【8】MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）

MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）位於東京台東區，鄰近隅田公園、淺草神社、仲見世商店街、墨田水族館等熱門旅遊景點。酒店於2022年開幕，提供38間公寓式客房，分為日式套房、傳統套房及寵物友好套房，配備廚房、客廳、臥室及浴室，房間乾淨新穎，設備齊全，最大的房型可供6人入住。

MIMARU SUITES 東京淺草（MIMARU SUITES Tokyo Asakusa）

房價：人均HK$1,049起（兩卧室套房；4人入住）

地址：東京都台東區花川戶1-10-13

交通：淺草站步行2分鐘

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東京公寓式酒店推介【9】MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）

MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）開業於2024年7月，鄰近淺草花屋敷、仲見世商店街、淺草寺、雷門等。酒店僅提供25間套房，每間房都有露台、開放式廚房、用餐區、客廳等空間，部分房間更配備私人桑拿及大浴缸，多能容納7人入住。在櫃台還能借電烤爐、電捲棒、衣架、熱水壺等日用品，非常貼心！

MONday 尊貴公寓酒店淺草（MONday Apart Premium Asakusa）

房價：人均HK$854起（套房 10㎡帶陽台；5人入住）

地址：東京都台東區淺草2-26-7

交通：田原町站步行7分鐘

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東京公寓式酒店推介【10】東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）於2021年開業，距離JR上野站僅10分鐘路程。酒店房型可供4至6人入住，空間最小的「高級家庭豪華房」採用雙人床加碌架床設計，其他客房皆為和洋式房型，配備雙人床及和式榻榻米空間。所有房型配備客飯廳及簡易廚房，部分更有洗衣機及吸塵機等家電，適合親子或多人出遊！

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）

房價：人均HK$479起（標準家庭房；4人入住）

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：JR上野站步行10分鐘

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