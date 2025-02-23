後悔帶歲半兒子遊日！媽媽嘆全程在打擾別人　網民卻讚她一事細心

帶幼兒出國旅行有種種不便，不但擔心影響他人，自己也會心力憔悴。近日有網友分享了自己帶着一歲半的「半獸人」跟團去日本的經歷，並直言，「這麼小就別帶出國了」。



事主在Dcard發文，表示這次先生的員工旅遊是去日本，即便她已經在行前做足準備，以不影響同航班的乘客以及同團旅客為最大目標，但還是發生了一些讓她覺得「超對不起同團旅客」的事。

首先在去程的飛機上，女事主剛上飛機就把準備好的耳塞拿給周圍的乘客，也拿了一些給空姐，以便其他乘客反應時可以提供。

而兒子從起飛就開始抓狂、爆哭。他直接在事主身上化身「戰鬥陀螺」，連他愛吃的果蓉或平常不讓用的3C產品都無法阻止他哭泣，直到飛機平穩飛行時他才「斷電」開始睡覺。

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抵達日本後，由於遊覽車沒有安全座椅，而車上的安全帶完全無法控制住兒子，事主只能坐在車子的後半部，避免兒子吵鬧影響到其他人。吃飯時，如果餐廳沒有兒童椅，兒子就會「爆炸失控」，只能讓先生直接帶他離開。

此外，在日本丟尿布也相當不便，除了有尿布檯的地方，其他地方都不適合。所以她準備了狗狗的撿便袋，換下的尿布裝進去打結就不會有味道，以免影響其他團客。

回程時事主一樣準備了耳塞給周遭的乘客，一開始兒子還能保持安靜，沒想到遇到飛機維修多等了半小時，而機上又很熱，所以兒子又開始哭了。雖然他只哭了五分鐘就睡着了，但接下來的3個小時，事主成了「無情的搧風人」，「真的沒想到冬天出國還需要帶小電風扇」。

事主的結論就是，「不要帶半獸人跟團！」她覺得超對不起同團的旅客，還在兒子哭的時候幫忙轉移注意力。她建議有小孩的網友可以自由行或是自駕，這樣小孩不會因為睡不飽有起床氣，在交通工具上爆哭也能隨時離開。

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許多網友表示帶小孩出國就是自討苦吃：

．「剛帶1歲2個月兒子回台灣的媽媽路過，一回到家就先把護照丟了。在他可以『溝通』前暫時不敢帶他出國了」

．「完全懂，帶我家半人獸去日本一周，我都覺得我整個被折壽」

．「我跟我先生一致同意小孩在能用人話溝通跟可以自己走路跟進食時才會帶他出國，不然根本是在折磨自己」



也有網友認為事主準備耳塞這點很好：

．「包容不是義務，媽媽們希望小孩被周圍善待也要善待周圍的人，我覺得發耳塞挺不錯的」

．「原PO家很棒欸，還有準備耳塞，至少有誠意減緩聲音問題」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】