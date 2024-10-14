女兒搭飛機被後方小孩「狂踢椅背」！屢勸不聽爸爸「用這招」報復

搭乘飛機時最討厭甚麼？大哭大鬧、狂踢椅背的小孩！外國一名14歲少女近日發文，指和父親一同搭機時，後方的小朋友不斷踹踢椅背，多次勸阻也無效，讓她無法入睡。最後父親決定以「無情」的方式報復，贏得網友們的讚賞。



外國一名14歲少女近日發文，指和父親一同搭機時，後方的小朋友不斷踹踢椅背，多次勸阻也無效，讓她無法入睡。（Canva，示意圖，相中非當事人）

《鏡報》報道，一名14歲少女在《Reddit》發文，指自己與父親近日搭紅眼班機從印度返家，起飛約10分鐘後，坐在後排的一名9、10歲左右的男孩開始踢她的座椅。由於這是一家小型廉價航空公司，本身空間就不大，男孩的干擾讓筋疲力盡的她更加難以入睡。

少女表示，將情況告知父親後，父親禮貌地要求男孩停止，但男孩只停了約10秒鐘又繼續。父親再次更嚴厲地告訴他，但仍舊沒有效果。最後，父親索性將座椅完全向後傾斜（後面坐的是男孩母親），進行報復。

隨後，男孩的父母要求把座位豎起來，但少女的父親拒絕。男孩的父母氣憤地找來空服員做主，但空服員注意到了男孩的行為後，選擇站在少女父親這邊，告知男孩的父母，女孩的父親有權保持座位向後傾斜。

相關文章：孩子外出用餐時吵鬧 家長只懂說「nono」阻止 網民：理你才有鬼

+ 5

少女在貼文中表示，空服員離開後，男孩的父母示意男孩停止踢座位，不過他們仍然低聲咒罵，並怒視着少女、少女父親和空服員。後來，她的父親將座位向後傾斜了1小時，直到確定那對父母吸取教訓才起身。

對此網友回應：

．「妳爸爸在小心眼的報復方面得了A+。有些人除非直接受到影響，否則無法學乖，自己孩子踢別人的座位，他們根本不在意。像這樣的人和他們養大的小社會病態者，應該被丟到荒島上。」



另一位網友說：

．「應該等他們有飲料（最好是冰的）時再快速向後傾斜：『哎呀，抱歉！』」



【延伸閱讀，更多缺德家長故事】



小孩突於超市嘔吐！家長喝罵完轉頭便走 遺下一地嘔吐物不顧而去

+ 8

「快給我滾！」奀皮兄弟無禮趕走食客 被拍片公審孩子媽媽也回應

+ 8

延伸閱讀：

試管男嬰送月子中心卻窒息亡 家屬泣：後悔沒多抱緊你

蛋黃別丟喔！營養師建議雞蛋「最佳吃法」吸收率達99%

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】