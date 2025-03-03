方大同去世｜受母親影響立志推廣教育理念 花4年時間籌備兒童繪本

方大同去世｜艾美夢遊｜獨立音樂廠牌「賦音樂FUMUSIC」早前發布消息稱，歌手方大同在2月21日早上因病離世，外界傳日前（1日）家屬已低調舉行告別儀式。擁有音樂才子之稱的方大同生前不但致力在音樂上發展，更投身於兒童繪本界，過去曾推出《艾美夢遊》系列作品，希望推廣教育理念，更親自為童書獻唱。



日前（3月1日）獨立音樂廠牌「賦音樂FUMUSIC」公布了方大同2月21日因病離世的消息。方大同被各界形容為音樂才子，從小就展現出不凡的音樂天賦，從自學結他到自學鋼琴，憑著天賦與努力取得了音樂上不少的成就。而方大同生前不但致力在音樂界發展，更投身於兒童繪本界，親自為童書獻唱。

受母親影響 籌備兒童繪本推廣教育理念

方大同的母親梁茹嵐從事兒童教育工作，並在教學中融入了IQ、EQ及VQ的教育理念，而他亦從小受母親的影響，長大後希望推廣教育理念。因此，他花了4年時間由設計故事概念、設計角色、出書，以及獻唱，在2017年推出了《艾美夢遊》系列作品。方大同曾經提及道：「兒童書這部分，其實也是一個需要很多精力，和時間和策劃去做的事情，主要是希望這些書孩子們，他們看的是可以從裡面啟發到，讓他們有一些思考的空間。」方大同原定計劃是每年推出一套童書，但外界推測疑因健康狀況僅完成4冊的《艾美夢遊》。

《艾美夢遊》兒童繪本 方大同：讓孩子學習美德

《艾美夢遊》講述了一個叫艾美的女孩透過夢境所經歷的奇妙旅程，故事結合多重文化，透過閱讀艾美的一場場奇遇，小孩將領略到世界各式各樣的文明，開闊學習和探索事物的能力與眼界。

為了給孩子和家長提供更為豐富有趣的體驗，方大同為每冊繪本量身打造了一首主題歌曲以及親身獻唱，他曾指推出歌曲的目的是為了讓小孩跟書更有連結，同時希望小孩感受到誠實、勇敢、積極、正義等美德的力量，讓孩子學習美德，陪伴孩子陽光成長。

方大同離世的消息曝光後，他的好友薛凱琪將社交平台的頭像換成了《艾美夢遊》中的艾美，而藝人賈靜雯亦悼念指：「我心目中的你不只是歌手，還是陪伴我女兒的好作者，謝謝你，艾美夢遊去了...」