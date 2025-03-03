舞台劇演員陳琳欣流產感遺憾失望 與寶寶許下約定:「未來見！」

流產｜陳琳欣｜舞台劇演員陳琳欣曾憑《穿Kenzo的女人》音樂劇獲第三十屆香港舞台劇獎最佳女配角(悲劇/正劇)，2023年在社交平台宣佈結婚喜訊，日前（2月26日）上載超聲波照片，向大眾說明自己早前流產的故事，坦言以為短短8-9週的生命體不足以令她產生牽絆，但流產的翌日發現情緒仍然是夾雜遺憾，帶有失望，亦是種種的悸動。



舞台劇演員陳琳欣於2023年在社交平台宣佈結婚喜訊，日前（2月26日）上載超聲波照片，看似在分享懷孕的喜訊，但她在文中開首便強調道：「首先，唔好恭喜我啊，It's my story of miscarriage. （這是我流產的故事）」

憶述流產經過 早孕反應突然消失

陳琳欣憶述起自己由懷孕到流產的詳細經歷，她提及在未懷疑胎兒出現問題時，只是發現孕吐，胃口不佳或胸漲等的孕反突然消失，當時還喜滋滋地覺得自己懷了個天使寶寶。結果在某天卻發現一絲啡血以及少量腹痛，但由於出血量不多，醫生初步認為或許只是胎動不安。當後來轉為陰超後仍然聽不到任何的胎兒心跳，因此醫生堅定地告訴陳琳欣很大可能是流產。

雖然陳琳欣被告知胎兒可能流產的消息，但她認為：「或許是週數不足，或許再等一星期就能聽到寶寶心跳了。」因此她沒有立刻選擇服用藥物或是進行人工流產，而是希望可以等待到奇蹟的出現或是隨著時間自然流產。

出血情況加劇 胚囊從陰道自然滑出

直到陳琳欣的出血情況加劇，於是決定和丈夫前去醫院檢查，她形容當時的劇痛感是「連走路的力氣也沒有」。在經過長達5小時的等待、檢查，最後卻被醫院告知要她遣返，她回家的過程亦暗地裹埋怨起：「這個情況為什麼不是在醫院好好躺著，而是長途跋涉地回家如此失智呢？」正當她準備入電梯之際，她感覺到一股東西從陰道裡滑出來，她面容失色地告訴丈夫：「佢出咗嚟喇......」後來，她指自己似乎透過透明的胚囊，看了那個到了9週卻只有6週5天、約0.5mm大小的胚胎。

陳琳欣與丈夫在為寶寶一同完成悼念後就把它沖走，而自然流產後的翌日，由於沒有了痛楚，她以為自己已經好起來。誰料到丈夫在播Rubber Band的《CIAO》，她才驚料自己根本未整理好對逝去生命的情感。她本以為短短8-9週的生命體不足以令她產生牽絆，但卻確確實實地感受到自己的情緒是夾雜遺憾，帶有失望，亦是種種的悸動，她同時提及道：「我們也不曾聽過你的心跳，你便稍縱即逝。很多的我以為，在短短不足數週，從虛構、到構思、最後竟是幻滅收場。」

陳琳欣與寶寶約定：「未來見！」

陳琳欣在文中尾段指會讓自己變得更強壯起來，同時與寶寶約定：「或是緣分未足，又或是你在哪裡遺漏了什麼，那麼下次再帶回來吧，不打緊，我們有的是時間！未來見！」