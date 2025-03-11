復活節｜精選六大復活節運動營 足球/籃球/排球 附證書及早鳥價

復活節運動營｜隨著復活節的到來，相信爸們都準備好帶小朋友放電或參加興趣班來渡過充實假期。不少運動協會正提供運動營訓練，現在報名更可享有早鳥優惠。這些運動營不僅提供運動項目訓練，還能培養小孩團隊合作的精神，讓孩子們能在充滿活力的環境中鍛煉身體、學習新技能！



復活節運動營【1】復活節ASG Snow Valley美國籃球黃金營2025｜6-15歲｜美國籃球協會認證教練 英語授課｜早鳥79折 4月4日前報名

A. 復活節美國籃球黃金營 2025 (籃球領袖 初中階程度) *適合6 - 10歲

早鳥價(至4月4日) $2,850｜正價(至4月11日) $3,420

此訓練營旨在開發學員的籃球智商，深化對於籃球運動的理解。除了技巧，訓練營將集中為學員教授籃球運動中的團隊配合，以及隊員之間的默契、走位、傳接球等，培養籃球智商和團隊配合，將會令學員發展更全面。

所需技巧：適合已有最少3個月籃球經驗學員 或 已掌握基礎籃球技術的學員

B. 復活節美國籃球黃金營 2025 (籃球全明星 中高階程度) *適合10 - 15歲

早鳥價(至4月4日) $2,850｜正價(至4月11日) $3,420

此訓練營需要學員擁有個人籃球基礎技巧，旨在提升各學員不同層面的籃球水平，包括在技巧及體能。此訓練營要求較大的體能和對籃球運動的積極性，此訓練營會根據學員的年齡及水平來制定難易程度不一的訓練內容，訓練結束後學員將在水平上有立竿見影的提升。

所需技巧：適合已有最少1年籃球經驗學員 或 擁有不少於3次有裁判安排下的籃球比賽經驗的參加者

教練: Joel Lincoln

USAB 美國籃球協會認證教練

USAB 美國籃球協會2016休斯頓4強訓練營教練

USAB 美國籃球協會黃金營教練及理論課導師

USAB 美國籃球協會3×3青少年籃球發展委員會成員

復活節運動營【2】adidas x ASG 復活節排球營 2025｜適合6-13歲 包証書及CAMP Tee｜早鳥價(至4月4日) $950｜正價(至4月11日) $1,140

A. adidas ASG 復活節排球營 2025 (全方位技巧 初階程度) (6-12歲)

報名要求:適合任何初學學員

B. adidas ASG 復活節排球營 2025 (全方位技巧 中階程度) (9-13歲)

報名要求:適合已有最少1年排球經驗學員

此訓練營旨在為學員提供一個開始學習排球的機會，讓他們學習全方位的技能和規則，培養對排球的興趣和愛好。訓練內容包括：技術訓練、規則、趣味比賽等。

C. adidas ASG 復活節排球營 2025 (攻防技巧 中階程度) (6-12歲)

報名要求:適合已有最少1年排球經驗學員

D. adidas ASG 復活節排球營 2025 (攻防技巧 高階程度)(9-13歲)

報名要求:適合能穩定發球的參加者

此訓練營旨在訓練學員的攻擊技能、防守技能和戰術運用，以增強整個球隊的攻防能力。訓練內容包括：攻擊技能訓練、防守技能訓練、戰術運用等。

E. adidas ASG 復活節排球營 2025 (接發球技巧 初階程度) (6-12歲)

報名要求:適合任何初學學員

F. adidas ASG 復活節排球營 2025 (接發球技巧 中階程度) (9-13歲)

報名要求:適合已有最少1年排球經驗學員

此訓練營旨在訓練學員的接球和發球技巧，以提高球隊的接發能力和比賽勝率。訓練內容包括: 接球技巧訓練、發球技巧訓練、模擬接發比賽等。

G. adidas ASG 復活節排球營 2025 (精準發球技巧 中階程度) (6-12歲)

報名要求:適合已有最少1年排球經驗學員

H. adidas ASG 復活節排球營 2025 (精準發球技巧 高階程度) (9-13歲)

報名要求:適合能穩定發球的參加者

這個訓練營旨在專注培養學員的發球技巧，讓他們在場上更具優勢。透過專業教練的指導，學員將學習如何掌握精準發球的技巧、提高發球穩定性，並在比賽中展現獨特魅力。訓練營中將包括各種發球技巧訓練和比賽模擬，讓孩子們在輕鬆愉快的環境中不斷提升。

復活節運動營【3】FunKids 復活尋蛋 · 跑 2025｜獨家7折起 親子田徑比賽及尋蛋遊戲｜適合2-9歲參加｜4月18日 銅鑼灣 南華體育會

FunKids 復活尋蛋 · 跑 2025 (每隻蛋都有獨特的獎品和驚喜)

優惠期至: 2025年3月31日

尋蛋遊戲 | 9折: $198/一名小童+家長 (原價:$220)

田徑比賽

預計比賽時間表：9:00am-2:00pm (2022-2020年組別) /2:00pm-5:00pm (2019-2016年組)

比賽項目: 20米/30米/30米跨欄/60米/60米跨欄/立定跳遠/擲豆袋/親子接力爸爸組/親子接力媽媽組/爸爸60米/媽媽60米

優惠期至: 2025年3月31日

跑 | 比賽項目任選一項｜9折: $171/一項 (原價: $190/一項)

跑 | 比賽項目任選三項｜8折: $456/三項 (原價: $570/三項)

跑 | 比賽項目任選四項｜75折: $570/四項 (原價: $760/四項)

跑 | 比賽項目任選五項｜7折: $665/五項 (原價:$950/五項 )

所有項目均可由一位家長陪同 (免費); 每位參賽者將獲發參與證書一張，賽事將設有各個年齡組別的男女子全場總冠軍 (贈送水晶獎盃及證書)

復活節運動營【4】阿仙奴(香港)足球學校 2025復活節訓練營｜Arsenal Soccer School｜獨家85折報名【英國阿仙奴球會正統訓練課程】｜適合3-12歲

4月15至17號一連三日嘅訓練營將會劃分成三個主題，專業指導助你成為全能小槍手。

時間：09:30-11:30及14:00-16:00 (6節共12小時)

地點：九龍灣德藝會天台球場 (仿草場)

訓練日營特色

- 內容由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整

- 內容設計包含：TECHNICAL（技術），TACTICAL（戰術）、SOCIAL（交際）、PSYCHOLOGCIAL（心理）及PHYSICAL（體能）5大元素。 專注於POSITIVE COACHING ，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我。

85折報名｜12/4 或之前報名

*組別：3-4歲，5-6歲，7-8歲，9-12歲

1) 三日課程 + 校服：$2,490/位 (原價$2,940/位)

2) 單日課程 : $680/位 (原價$800/位)

3) 加購校服$450

復活節運動營【5】香港滾軸溜冰學校｜二人同行獨家6折 人均$149試堂 包裝備 4歲起可參加｜兩萬呎全港最大室內滾軸溜冰場 全場無柱空間

想為小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇，不但可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。

復活節速成班2025

今個復活節，就係小朋友學習新技能嘅好機會！3月31日或之前報名參加滾軸溜冰速成班，即可享早鳥價低至7折 ！訓練身體靈活性嘅同時仲可以增強自信心，課堂全程於室內進行，家長可全程在旁觀課，安全又舒適！快啲share俾家長朋友一齊報名啦！

課程詳情

日期：4月17至25日期間

時間：設有1.5小時或2小時課程

地點：香港滾軸溜冰學校（ＭegaBox 8樓）

對象：專為5至12歲小朋友而設

課程內容：安全跌倒、站立、前行、剎停、遊戲時間

【體驗堂優惠價】

體驗堂 | 單人票價: HK$199（原價: $250）| 79折

體驗堂 | 雙人票價: HK$299（原價: $500）| 6折