復活節好去處2025｜香港60+親子活動沙灘尋蛋/運動營/工作坊/展覽

復活節好去處|各位父母計劃好如何與孩子們一起慶祝這個充滿活力的復活節了嗎?香港各區籌辦了豐富多元化的親子活動,包括親子工作坊、運動體驗、藝術展覽等等,家長與孩子們可以從中享受創意與玩樂樂趣。《01親子》為大家搜羅逾60個親子活動,包括復活節尋蛋、運動營、親子工作坊及藝術展覽,相信總有一項活動適合你的小朋友!



復活節好去處【1】復活節精選活動

復活節好去處【1.1】大家樂馬灣復活節採蛋節2025|尋找復活節彩蛋、攤位遊戲、音樂表演|獨家8折門票|3歲以下免費入場

馬灣復活節彩蛋節2025強勢回歸!活動將於2025年4月19日(星期六)舉行,帶上你的家人朋友一起參加,度過充滿樂趣的一天吧!

採蛋環節門票 (已包入場門票 + $100馬灣餐廳既現金卷等禮品)

單人9折 | 1名成人/ 1名成人+3歲以下兒童

01空間特別優惠價: HK$180 (原價HK$200)

三人同行(85折) | 成人/ 兒童共3人

01空間特別優惠價: HK$510 (原價HK$600)

四人同行(8折) | 成人/ 兒童共4人

01空間特別優惠價: HK$640 (原價HK$800)

普通入場門票(允許參與者進入活動區域,但不包括參與採蛋環節活動)

單人: HK$50

復活節好去處【1.2】Happy Cara|小手做大事兒童市集 DREAMS COME TRUE KIDS MARKET

「小手做大事兒童市集 DREAMS COME TRUE KIDS MARKET」 復活祭將會在2025年4月19至21號舉行!現在正式招募小朋友檔主,讓孩童發揮創造力和商業才能。

「小手做大事兒童市集 DREAMS COME TRUE KIDS MARKET」

參加費用 : $600

市集地點:觀塘Eastcore 11樓E11 Space

工作坊內容 :

1. 天然浴球炸彈工作坊

2. 朱古力炸彈工作坊

3. 復活祝福彩繪工作坊

4. 復活木藝工作坊

12/4 1:00-2:00 財商講座及活動推廣發佈會

12/4 2:00 - 5:00pm 工作坊

19-21/4 1:00 - 6:00pm 小手做大事市集

復活節好去處【2】運動篇

復活節好去處【2.1】復活節ASG Snow Valley美國籃球黃金營2025|6-15歲|美國籃球協會認證教練 英語授課|早鳥79折 4月4日前報名

A. 復活節美國籃球黃金營 2025 (籃球領袖 初中階程度) *適合6 - 10歲

此訓練營旨在開發學員的籃球智商,深化對於籃球運動的理解。除了技巧,訓練營將集中為學員教授籃球運動中的團隊配合,以及隊員之間的默契、走位、傳接球等,培養籃球智商和團隊配合,將會令學員發展更全面。

01空間優惠價:原價: $3,600

[早鳥優惠至4月4日] $2,850 (79折)

[正價優惠至4月11日] $3,420 (95折)

所需技巧:適合已有最少3個月籃球經驗學員 或 已掌握基礎籃球技術的學員

B. 復活節美國籃球黃金營 2025 (籃球全明星 中高階程度) *適合10 - 15歲

此訓練營需要學員擁有個人籃球基礎技巧,旨在提升各學員不同層面的籃球水平,包括在技巧及體能。此訓練營要求較大的體能和對籃球運動的積極性,此訓練營會根據學員的年齡及水平來制定難易程度不一的訓練內容,訓練結束後學員將在水平上有立竿見影的提升。

01空間優惠價:原價: $3,600

[早鳥優惠至4月4日] $2,850 (79折)

[正價優惠至4月11日] $3,420 (95折)

所需技巧:適合已有最少1年籃球經驗學員 或 擁有不少於3次有裁判安排下的籃球比賽經驗的參加者

教練: Joel Lincoln

USAB 美國籃球協會認證教練

USAB 美國籃球協會2016休斯頓4強訓練營教練

USAB 美國籃球協會黃金營教練及理論課導師

USAB 美國籃球協會3×3青少年籃球發展委員會成員

復活節好去處【2.2】adidas x ASG 復活節排球營 2025|適合6-13歲 包証書及CAMP Tee|獨家早鳥76折 4月4日前報名

01空間優惠價:原價: $1,200

[早鳥優惠至4月4日] $950 (76折)

[正價優惠至4月11日] $1,140 (95折)

A. adidas ASG 復活節排球營 2025 (全方位技巧 初階程度) (6-12歲)

報名要求:適合任何初學學員

B. adidas ASG 復活節排球營 2025 (全方位技巧 中階程度) (9-13歲)

報名要求:適合已有最少1年排球經驗學員

此訓練營旨在為學員提供一個開始學習排球的機會,讓他們學習全方位的技能和規則,培養對排球的興趣和愛好。訓練內容包括:技術訓練、規則、趣味比賽等。

C. adidas ASG 復活節排球營 2025 (攻防技巧 中階程度) (6-12歲)

報名要求:適合已有最少1年排球經驗學員

D. adidas ASG 復活節排球營 2025 (攻防技巧 高階程度)(9-13歲)

報名要求:適合能穩定發球的參加者

此訓練營旨在訓練學員的攻擊技能、防守技能和戰術運用,以增強整個球隊的攻防能力。訓練內容包括:攻擊技能訓練、防守技能訓練、戰術運用等。

E. adidas ASG 復活節排球營 2025 (接發球技巧 初階程度) (6-12歲)

報名要求:適合任何初學學員

F. adidas ASG 復活節排球營 2025 (接發球技巧 中階程度) (9-13歲)

報名要求:適合已有最少1年排球經驗學員

此訓練營旨在訓練學員的接球和發球技巧,以提高球隊的接發能力和比賽勝率。訓練內容包括: 接球技巧訓練、發球技巧訓練、模擬接發比賽等。

G. adidas ASG 復活節排球營 2025 (精準發球技巧 中階程度) (6-12歲)

報名要求:適合已有最少1年排球經驗學員

H. adidas ASG 復活節排球營 2025 (精準發球技巧 高階程度) (9-13歲)

報名要求:適合能穩定發球的參加者

這個訓練營旨在專注培養學員的發球技巧,讓他們在場上更具優勢。透過專業教練的指導,學員將學習如何掌握精準發球的技巧、提高發球穩定性,並在比賽中展現獨特魅力。訓練營中將包括各種發球技巧訓練和比賽模擬,讓孩子們在輕鬆愉快的環境中不斷提升。

復活節好去處【2.3】FunKids 復活尋蛋 · 跑 2025|獨家7折起 親子田徑比賽及尋蛋遊戲|適合2-9歲參加|4月18日 銅鑼灣 南華體育會

FunKids 復活尋蛋 · 跑 2025 (每隻蛋都有獨特的獎品和驚喜)

【01獨家報名優惠】 - 優惠期至: 2025年3月31日

尋蛋遊戲 | 9折: $198/一名小童+家長 (原價:$220)

田徑比賽

預計比賽時間表:9:00am-2:00pm (2022-2020年組別) /2:00pm-5:00pm (2019-2016年組)

比賽項目: 20米/30米/30米跨欄/60米/60米跨欄/立定跳遠/擲豆袋/親子接力爸爸組/親子接力媽媽組/爸爸60米/媽媽60米

【01獨家報名優惠】 (請按小朋友出身年份選擇比賽項目) - 優惠期至: 2025年3月31日

跑 | 比賽項目任選一項|9折: $171/一項 (原價: $190/一項)

跑 | 比賽項目任選三項|8折: $456/三項 (原價: $570/三項)

跑 | 比賽項目任選四項|75折: $570/四項 (原價: $760/四項)

跑 | 比賽項目任選五項|7折: $665/五項 (原價:$950/五項 )

所有項目均可由一位家長陪同 (免費); 每位參賽者將獲發參與證書一張,賽事將設有各個年齡組別的男女子全場總冠軍 (贈送水晶獎盃及證書)

復活節好去處【2.4】阿仙奴(香港)足球學校 2025復活節訓練營|Arsenal Soccer School|獨家85折報名【英國阿仙奴球會正統訓練課程】|適合3-12歲

4月15至17號一連三日嘅訓練營將會劃分成三個主題,專業指導助你成為全能小槍手。

訓練日營特色

- 內容由英國阿仙奴足球發展總部提供,總教練Simon McManus認證香港技術總監調整

- 內容設計包含:TECHNICAL(技術),TACTICAL(戰術)、SOCIAL(交際)、PSYCHOLOGCIAL(心理)及PHYSICAL(體能)5大元素。 專注於POSITIVE COACHING ,提升學員自信心,主動性和勇於突破自我。

[HK01 獨家折扣] 照價85折

1) 三日課程 + 校服:$2,490/位 (原價$2,940/位)

2) 單日課程 : $680/位 (原價$800/位)

3) 加購校服$450

組別:3-4歲,5-6歲,7-8歲,9-12歲

復活節好去處【3】藝術篇

復活節好去處【3.1】西九文化區香港M+博物館|標準門票|特別展覽門票:「香港賽馬會呈獻系列: 畢加索-與亞洲對話」|獨家半價換購

「香港賽馬會呈獻系列:畢卡索──與亞洲對話」是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽,這些M+藏品出自二十多位亞洲及海外亞洲藝術家之手,創作時間由二十世紀初橫跨至今天。

1. M+標準門票(不含特別展覽)

成人票 $120/位

優惠票* $60/位

2. 特別展覽(含標準門票)- 香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話 (2025年3月15日 - 7月13日)

正價門票:港幣240元

特惠門票*:港幣120元

持「香港賽馬會呈獻系列:畢加索──與亞洲對話」特別展覽門票亦可參觀另一特別展覽「郭培:藝想天開」 及所有標準門票展覽。6歲及以下兒童毋須購票。

3. 特別展覽(含標準門票)- M+特別展覽「郭培: 藝想天開」(開放至 2025年4月6日)

成人票 $160/位

優惠票* $80/位

*優惠票適用於7-11歲小童(需由成人陪同)、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士以及其陪同人士、綜援受助人

復活節好去處【3.2】香港光影展館|沙田龍華酒店 重現70年代舊香港6大特色場景 近距離睇及觸摸舊時珍寶|獨家買二送一 人均$33入場|舊物體驗館|民間博物館

民間組織「民間博物館」保存具文化價值嘅70至90年代舊物,並於沙田龍華酒店舉辦香港光影展館,呈現出重建舊屋邨單位、醫館、士多以及涼茶舖等場景!

[獨家買二送一] 2位成人送1位長者或小童

1小時 $100/3位 (原價: $130/3位)

[獨家9折] 成人 | 單人票

1小時 $45 (原價: $50)

[獨家9折] 60歲以上長者/11歲以下入場小童 | 單人票

1小時 $27 (原價: $30)

復活節好去處【4】玩樂篇

復活節好去處【4.1】親子好去處2025|香港35+室內遊樂場/工作坊/親子餐廳/快閃優惠

親子好去處2025

復活節好去處【4.2】親子餐廳2025|精選全港15+餐廳推介 小朋友邊食邊玩 兼影相打卡

親子餐廳2025

復活節好去處【4.3】親子好去處|全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子室內遊樂場2025

復活節好去處【5】商場篇

復活節好去處【5.1】GO OUT FEST @西沙GO PARK

除了「GO OUT」大字及木屋打卡裝置,以及插畫家大西土夢的香港作品展外,同場更一連4個星期(逢週五、六及日)呈獻2大主題的戶外潮流文化市集。

GO OUT打卡裝置及大西土夢插畫展

日期:2025年2月21日至3月16日

時間:上午10時至晚上10時

地點:西沙GO PARK中央廣場及2樓晴空公園



戶外潮流文化市集

日期:2025年2月21日至3月16日 (逢星期五、六及日)

時間:下午3時至晚上8時 (逢星期五);中午12時至晚上8時 (逢星期六及日)

地點:西沙GO PARK中央廣場



戶外創意工作坊

日期:2025年2月21日至3月16日 (逢星期六下午)

地點:西沙GO PARK中央廣場



復活節好去處【5.2】LEGO® FORMULA 1®「捕風捉影Catch Me If You Can」

LEGO® Group舉行「捕風捉影Catch Me If You Can」活動,1:1 LEGO® F1® 法拉利跑車模型將在港九新界作巡迴展示。大家只要在活動期間拍下在香港街頭穿梭的1:1巨型LEGO® 法拉利跑車模型,即有機會即場換領設計精美的LEGO® FORMULA 1® 明信片外。LEGO® 更會選出最有創意的作品,並送出各款全新LEGO® FORMULA 1® 賽車拼砌盒組!

日期:3月5日(星期三)

地區:鰂魚涌、北角

巡迴路線:英皇道-書局街-渣華道-民康街-健康西街-七姊妹道-電照街-英皇道-糖廠街-海灣街- 海堤街-濱海街



日期:3月6日(星期四)

地區:荔枝角、奧運、南昌

巡迴路線:長義街-長順街-「四小龍」-深旺道-奧海城



日期:3月7日(星期五)

地區:荃灣、葵芳

巡迴路線:荃華街-荃灣街市街-沙咀道-眾安街-海壩街-大河道-興芳路-興寧路-葵仁路



復活節好去處【5.3】合和商場 x STRIDER HK「平衡車探險樂園」

合和商場聯同STRIDER HK 以速度及叢林元素,於商場3樓中庭打造全港最大室內平衡車場地—期間限定 「平衡車探險樂園」 !

對象: 2至8歲小朋友

參加方法: 1. 顧客於商場即日消費滿HK$100,即可參加一節體驗活動一次 或 2. 顧客以優惠價HK$80,即可參加一節體驗活動一次

平衡車探險樂園體驗活動

日期: 2025年3月5日至19日(馬拉松比賽期間活動暫停)

地點: 合和商場3樓中庭

時間: 中午12時至晚上6時(每節活動20分鐘)