患免疫性不孕別放棄！她三度人工受孕全失敗　經中醫調理終誕男嬰

41歲的梁小姐，婚後六年始終未能懷孕，歷經三次試管嬰兒療程卻皆以失敗告終，西醫檢查確認患有免疫性疾病，治療後仍無改善，後來決定先行去中醫就診，診斷有失眠、關節疼痛及蕁麻疹等症狀，治療後症狀逐漸改善，後來再次進行試管，成功受孕產下寶寶。



台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主診醫生謝旭東表示，免疫性不孕是指因免疫系統異常而導致受孕困難的疾病，常見原因包括女性體內產生抗精子抗體，干擾精子進入子宮或與卵子結合，進而造成不孕。

常見臨床表現比如有正常夫妻生活卻長期無法懷孕、反覆流產、月經不規則，以及伴隨某些免疫系統疾病。西醫治療主要以免疫抑制劑或類固醇進行調節，並輔以人工受孕技術，但這些療法可能存在副作用，例如增加感染風險，或可能無法針對病因進行根本改善，在此情況下，中醫療法可提供有效的輔助調理。

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謝旭東解釋，免疫性不孕多與「腎虛」、「肝鬱」、「脾虛」及「瘀血阻絡」相關。中醫認為，腎氣不足影響生殖功能，肝氣鬱結導致氣血運行不暢，脾虛則易生成痰濕，影響子宮環境。針對腎虛，常用六味地黃丸或腎氣丸補腎填精；對於肝鬱氣滯，則使用小柴胡湯疏肝理氣，改善氣血循環；而脾虛患者可採用香砂六君子湯健脾化濕，全面調整身體內環境。

此外，中醫針灸療法也能有效調節內分泌系統，增強生殖功能。謝旭東指出，仁愛院區具有無痛雷射針灸技術，刺激如中極、關元、氣海等靠近子宮的穴位，既避免傳統針灸的疼痛，又保有良好的療效，進一步提升受孕成功率。

謝旭東強調，飲食與生活方式的管理是中西醫結合治療的重要補充手段。日常飲食應多攝取富含抗氧化物的食物，如石榴、蘋果、十字花科蔬菜，以及深海魚類如三文魚，幫助降低體內炎症反應。應避免辛辣刺激食物如辣椒、炸物，並養成早睡早起的生活習慣，避免熬夜以維持內分泌平衡。適度運動，如瑜伽或慢跑，也能促進血液循環，改善免疫調節功能。

針對促進子宮氣血循環，建議每晚睡前以肚臍為中心，順時鐘方向按摩腹部五分鐘，直到下腹部感覺溫熱，可幫助刺激子宮附近的穴位，如關元、氣海、中極，此三穴位均位於任脈上，中醫認為任主胞胎，可調暢月經及孕育胎兒。此外，針對這些穴位進行每日揉按也能有效促進氣血循環，改善子宮環境。

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