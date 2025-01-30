過年例牌被問？雙方家長催促生仔　女事主糾結生BB有哪些「誘因」

對已婚婦女來說，是否要生小孩除了雙方家屬的意見外，更要評估自身的情況。



一名女網友發文詢問，她已經30歲以上了，本身不喜歡小孩，但雙方家長都有「催生」，讓她陷入糾結，因此詢問網友：「有甚麼誘因能促使大家生小孩呢？」

要找「誘因」去計劃生BB，正常嗎？（按圖了解）



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一名女網友在Dcard發文，表示自己已經30多歲了，先生是獨生子，兩人結婚五年，雙方家長都在「催生」，她自己跟父母溝通過，因為一些因素的關係，媽媽也支持她不生小孩。她描述，他們跟老爺奶奶沒有住在一起，目前的收入繳房貸後還能維持基本生活，但娛樂會減少。

這位女事主表示，她本身非常不喜歡小孩，先生則沒有對生育做出表態，而70幾歲的奶奶很想帶孩子，但先生因為跟老爺感情不好，所以不想讓小孩回他老家，實際上就連過節兩人也很少回去。她最後詢問，在沒有「後援」的情況下，有甚麼誘因能促使大家生小孩呢？她強調如果生小孩，一切都是自己要打理，先生絕對是育兒的「豬隊友」。

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此文一出，不少網友勸女事主不要妥協，不想生就不用考慮：

．「不喜歡小孩就不要妥協而生，也不要聽甚麼誰可以幫妳顧而生」

．「不想生就不要生，不要去想甚麼誘因」

．「生小孩要付出很大的精力，不愛小孩真的不要生」

．「獨生子不是理由，不喜歡小孩就不要勉強生」



也有網友分享自己的經歷，告誡事主生小孩的辛苦：

．「我跟老公也是交往九年結婚，自己租屋，沒有後援，我們都還覺得帶小孩好辛苦，不是吃飽睡飽就好，還要教」

．「我老爺奶奶知道我們買房壓力大，主動提出月子跟保姆的錢，生小孩很辛苦，但更難的是養小孩」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】