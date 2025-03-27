尿片外漏頻繁或因尺寸不合 必知四大轉碼信號 附穿尿片重要步驟

紙尿片不但可以防止寶寶尿液滲漏，亦可以令寶寶幼嫩肌膚保持乾爽。不過，除了選擇一款合適的紙尿片，選用合適的碼數和做足穿著步驟亦同樣重要，提高寶寶的舒適度之餘，還能有效預防尿布疹的問題。



相信紙尿片是寶寶護理中不可或缺的一部分，主要作用除了包括有效吸收尿液和防止泄漏，亦能保持寶寶的皮膚乾燥，減少不適感和減低患上尿布疹的風險。不過，各位家長緊記除了需選擇一款合適的紙尿片給寶寶之外，穿好尿片和選用合適的碼數同樣是讓寶寶舒適的關鍵。

4個重要步驟 讓寶寶更舒適自在

第一步：拉鬆尿片

在替寶寶穿尿片前，先拉鬆尿片的彈性腰圍，確保後背防漏袋完全展開。市面上有部分紙尿片具有環抱式腰圍的設計，能像筋褲頭般貼合寶寶腰部，讓寶寶可以穿得更自在。

第二步：調整腰圍

將尿片的腰圍緊貼寶寶的腰部，不需要預留手指位，可以有效防止尿液滲漏。

第三步：檢查防漏邊，確保貼合

用手指輕輕檢查尿片大腿部位的防漏邊，將褶邊豎起，確保尿片與寶寶的屁股及大腿緊密貼合，避免外漏。

第四步：按情況調整尿片

如果寶寶穿上尿片後發現大腿處太緊，可將魔術貼向上調整；若太鬆，則向下調整。同時，確保魔術貼水平黏貼，以避免空隙導致外漏。

紙尿片除了有效吸收尿液和防止泄漏，亦能保持寶寶的皮膚乾燥，減少不適感和減低患上尿布疹的風險。（Freepik）

如何判斷何時更換紙尿片尺寸？

寶寶的成長快速，隨著體重和身形的改變，紙尿片尺寸也需要作出調整。

體重及對應紙尿片尺寸參考：

0碼：適用體重等於或少於3.5kg的嬰兒

NB碼：適用體重等於或少於5kg的嬰兒

S碼：適用體重在4-8kg的嬰兒

M碼：適用體重在6-11kg的嬰兒

L碼：適用體重在9-14kg的嬰兒

XL碼：適用體重在12-17kg的嬰兒

1. 體重接近或超過目前尺寸的上限

如果寶寶的體重已達到目前紙尿片尺寸的最高限制，建議家長為寶寶升級到下一個尺寸，以確保吸收力和舒適度更適合。

2. 尿片黏貼位置超出正常範圍

當尿片的黏貼帶需要拉到2以上的位置，表示目前尺寸可能過小，應考慮更大尺碼來提供更好的包覆性。

3. 腰部或髀部出現紅印

如果寶寶的腰部或大腿內側經常出現紅印，這可能是因為尿片過緊導致摩擦，升級尺寸能更好地保護寶寶的皮膚。

4. 尿片外漏頻繁

當尿片外漏次數增加，尤其是尿量超出吸收範圍，說明目前的尺寸已不足以應付寶寶的需求，這時需要選擇更大尺碼。