女嬰住院屁股磨甩皮　被指為尿布疹　媽媽質疑在家用同款尿片沒事

台灣新竹一名女嬰因為支氣管炎住院，兩天時間護理師打給媽媽說寶寶臀部很紅，用不慣醫院尿布，媽媽覺得奇怪，跟家裏是用同一款，而院方回應，確實是因為尿布疹關係。



新竹有一名媽媽，在Facebook中發文表示，2個月大的女兒，在9月20日因急性支氣管炎住院，9月22日接到護理人員通知說寶寶的屁股有紅腫破皮症狀可能是不習慣尿布，引發的「尿布疹」。但媽媽發現醫院用的都是跟家裏同品牌，之前沒發生過此狀況，媽媽看在眼裏好心疼。媽媽向院方反映，院方表示臀部是尿布疹大腿則是摩擦破皮，有些家長也曾遇到類似的情況過。

孩子的幼嫩的皮膚竟傷成這樣，當爸媽的當然心痛：（按圖了解）

台灣馬偕兒童醫院新生兒科主任宋律翔說明，輕微的話的確是一些紅腫，嚴重的話的確還是有些破皮，皮膚潰爛的情形那嚴重一點皮膚有破損的話通常會給予抗生素的藥膏，減少細菌感染的可能性。

除了尿布疹的症狀有輕重之分，院方也表示寶寶生病住院的關係比較容易拉肚子，不會穿上尿布用來防止悶濕，而是黏在屁股下方只是這麼一來如果寶寶踢腳動作較大，就會更容易摩擦導致其他部位也會有破皮的情況。

另外，寶寶剛出生皮膚嫩，尿布疹也是爸爸媽媽常會遇到的情況，宋律翔呼籲，除了勤換尿布，也要替寶寶選購適合的尿布使用。

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