幼稚園教育｜私立幼稚園5大教學法 著重互動性/獨立思考/自主學習

香港幼稚園現有不同適合幼兒的教學法，究竟是傳統教學法好？還是坊間常聽到的主題式課程、專題研習法、蒙特梭利、華德福、瑞吉歐較適合子女？以下為大家介紹5大私校常見的特色教學法。家長在為子女選擇幼稚園前，不妨先參考一下。



私立幼稚園5大特色教學法

主題式課程（Thematic teaching）

有些幼稚園會選擇以主題式課程教學，每一至兩月教一個單元，例如這個單元教授季節，題目為春天，老師便會教授所有與春天相關的事物，如花、雀鳥等。這種教學方法也有助老師掌握學生進度，學生亦較容易吸收知識。不過，主題式教學在內容方面的彈性相對較少，與小朋友的互動性亦相對少。

專題研習法（Project approach）

新加坡多間名校均都有使用專題研習法。這種學習法是由老師擬訂一個專題，然後引導學生探討，並以項目的形式來理解該主題。學生可以藉此學習不同詞彙及句子，也能透過小組協作學到表達能力和溝通技巧。這種教學法除了能廣闊小朋友的知識面，亦可增強自信心。

蒙特梭利（Montessori Education）

現時許多幼稚園都使用蒙特梭利教學法，這種教學法強調老師要根據每個孩子的個別學習需求來指導，並通過示範幫助孩子學習，這會令小朋友較為專注，自理能力也較好。不過，家長需要了解的是，部分幼稚園可能是直接購買蒙特梭利教材，而部分學校則是將蒙特梭利的教學理念融入到現有的教材中。

華德福（Waldorf Education）

華德福教育強調「慢學」，認為教育是一種創造性藝術，著重自然環境、想像力。這教育法是根據孩子在不同年齡階段的需求，從意志、情感、認知三方面提供適當的教育。如初生至6、7歲的孩子，主要通過意志、感受和情感來學習，這段期間也要關注他們的靈魂和情感發展；7歲至14歲的孩子則進入了心智發展和探索世界的階段；而進入中學後，孩子的學習重點會轉向培養思考，特別是學術和獨立思考。因此，在幼稚園階段孩子不需要強迫學寫字、做功課或考試。

瑞吉歐（Reggio Emilia Approach）

瑞吉歐教學法源自意大利瑞吉歐市，強調讓孩子透過主動探索來學習，而非一味聽老師講解。教師的角色是引導者，應尊重學生的好奇心，支持自主學習，並透過創意、藝術和實踐活動來幫助拓展孩子思維。

這個教育法中，環境也被視為「第三位老師」，對他們的學習有深遠影響。例如班房設計要開放、具啟發性，提供多樣化學習資源。環境指的不單是物理空間，更包括教師和家長的支持，營造有利學習和交流的氛圍，讓孩子能自然發展創意、解決問題、培養自信。