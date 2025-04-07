小學作文｜寫作時詞彙貧乏 內容空洞？日常五招提升中文寫作能力

中文作文對不少小學生來說是一大挑戰，詞彙貧乏、表達不流暢、內容空洞都是中文作文時常遇到的問題。不過中文寫作能力並非天生的，孩子可以透過訓練來逐漸提升寫作能力。以下將介紹5個提升中文寫作能力的方法，幫助小學生寫出有內容、有條理的文章。



5大方法提升中文寫作能力

1. 培養閱讀習慣，拓展詞彙量

想寫好文章，表達能力和詞彙量缺一不可。家長可以鼓勵孩子每天閱讀不同類型的書籍或文章，例如新聞、小說、故事書等，讓他們接觸更多詞語和句式。閱讀後，不妨請孩子分享幾句自己的想法，或簡單寫下讀後感，日積月累，自然能提升語感。

2. 觀察生活，積累寫作靈感

很多孩子寫作時，經常會說：「冇嘢好寫！」其實，只要細心觀察，生活處處是靈感。家長可以鼓勵孩子留意身邊的事物，例如今天的天氣有甚麼特別？回家路上看到甚麼有趣的畫面？家裡的寵物又做了甚麼搞笑的動作？這些細節都可以變成寫作素材。

舉個例子，當孩子看到一隻貓咪躲在小巷裡，家長可以引導他思考：「這隻貓在等人嗎？還是迷路了？」透過這樣的方式，孩子會慢慢培養觀察力，寫作時也更容易找到題材。

3. 模仿好句，提升表達力

當孩子讀到一個特別優美的句子，不妨請他大聲朗讀，感受語感，甚至試著改寫成自己的版本。這樣不僅能幫助記憶，還能讓孩子學會靈活運用不同的表達方式。

平日也可以鼓勵孩子摘錄他們覺得生動、有趣的句子，例如比喻、擬人等修辭手法，或是富有畫面感的描述，慢慢累積語感，寫作時就能更得心應手。

中文作文對不少小學生來說是一大挑戰，不過作文能力並非天生的，可以透過訓練來逐漸提升寫作能力。（photoAC）

4. 多寫多改，文章越來越流暢

寫作能力並非一天之內就能提升，光是上堂作文還不夠，關鍵是「多寫多改」。家長可以鼓勵孩子寫日記、短篇故事，或是隨手記下自己的想法，讓寫作變成日常習慣。

寫完後，不要急著放下，請孩子自己讀一遍，看看有沒有錯別字，或者有沒有可以改得更好的地方。例如：「這句話會不會太長？能不能用更簡單的詞表達？」透過不斷修正，文章的質素自然會提高。

5. 多聊天，表達能力更流暢

口語表達和寫作能力是相輔相成的。當孩子能夠清楚表達自己的想法，寫作時自然也更容易組織內容。

家長平日可以跟孩子討論各種話題，例如今天學校發生了甚麼事？覺得最近看的電影怎樣？甚至可以玩「說故事」遊戲，請孩子即興編一個小故事，這樣不但能訓練邏輯思維，還能幫助他們更有條理地表達自己。