陸永女兒作文談幸福感激父母 媽媽落淚:用簡單詞彙寫出最感動文章

撰文：糰子
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陸永與太太陳莉娜（Reina）育有兩位女兒陸一穎（Hannah）和陸一心（Simsim），一家四口一直幸福美滿。昨天（30日）陸永太太Reina在社交平台發佈了一則短片，影片中Reina一直在捂嘴哭泣，原因是女兒寫的一篇作文！

陸永女兒寫作談幸福：我很幸運有像他們這樣的父母

從Reina分享的影片中可看到，她一直在捂嘴哭泣，而女兒則在一旁取笑她「媽咪睇到喊」。原來是因為大女兒以「我真幸福」為題寫了一篇文章：「我住在房子裏，有食物和清水、有衣服、有慈愛的父母，我感覺很幸福。」她先提及爸爸陸永：「雖然我爸爸常在外工作，但他是我在世界上最喜歡的人，他（和我的母親）是我十一年生命中遇到過最支持我的人。」並以種子比喻自己，而爸爸陸永則是陽光和水，有了他自己才能綻放成花朵。然後她談及媽媽Reina：「雖然她不是最聰明的，（但）她教了我很多，那個女人教我從錯誤中學習，以及如何繼續前進，對我來說，我很幸運有像他們這樣的父母。」

媽媽感動落淚：「你不是那個女人你可能不明白」

媽媽看後感動落淚：「我一直都話我個女中文唔好，中文文法唔好，詞彙唔豐富，形容詞又唔夠，連接詞又成日用錯，但她用最簡單嘅詞彙，寫出了最感動嘅文章。」並加上hashtag「你不是那個女人你可能不明白」。

陸永與太太陳莉娜（Reina）育有兩位女兒陸一穎（Hannah）和陸一心（Simsim） 圖片來源：missussixx

網民紛紛稱讚：「好識得感恩嘅小朋友」、「內容好單純但睇得出佢自身理解能力表達能力好好，而且好有自信。」、「睇得出平時陸生陸太唔單止物質滿足到兩個小朋友，精神上都滿足到佢哋，教得佢地好好」。

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