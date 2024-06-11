作文技巧｜盤點學童寫作兩大扣分位 專家分享提升創作能力秘訣

小學作文比賽｜小學生作文取得高分是一個挑戰，但相信家長希望子女能提升寫作技巧，以獲取更好成績。《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2024」，並邀請了香港大學中文系碩士教育專家張欣欣先生擔任評審之一。張先生分享寫作技巧，以幫助學生作文更得心應手，在創作比賽中脫穎而出，同時提升寫作能力。



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張先生指豐富文章的關鍵在與別不同的情節

張先生認為小學生處理議論文時表現稍遜，主要原因是學生需要清楚自己的立場，才能使文章有說服力。他指出：「議論文考驗學生對時事的掌握，懂得運用現實例子、歷史故事及名言語例來支持論點，而一般小學生缺乏這方面的知識。」

張先生又指普遍小學生作文用字不夠亮麗，但最大問題是情節較老生常談。他舉例以「一次幫助人的經歷」為題的文章，大多數學生都會寫類似協助長者過馬路或籌款活動等，而這些情節只需看其中部分，就能夠了解整篇文章的內容，顯得單調乏味。

小學生作文內容相若 兩招可讓閱卷者留下深刻印象

為了改善問題，張先生建議學生日常多閱讀，學習更多詞彙，豐富自己的語言表達能力。其次要運用成語，因為短短的四字詞已能表達較長的句子，也有助減少病句的出現。最後，可以觀看電視劇和電影，吸收故事的題材作創作靈感，有助撰寫出與別不同的文章情節。

今年創作比賽中小組題目為「有一天我生病了,幸好得到父母無微不至的照料...」張先生提醒兩項重點：「題目是得到「父母」無微不至的照料，故此不能離題只提及其中一方。其次要注意「無微不至」一詞，可以描述父母日常中如何悉心照顧自己，如抽時間帶「我」去看病、準備清淡的食物、下班後為「我」到學校領取功課等事例，同時描述父母在情緒上的鼓勵和支持。」張先生強調要清楚表達父母全面的照顧，如果只能描述單一方面的照料，則未能扣緊題目。

小學生作文內容相若，如果想脫穎而出可以嘗試從新鮮的角度切入。張先生強調學生作文時要有多角度的思考，甚至可以超乎常理的角度撰寫出與眾不同的情節，又能符合題目要求，這樣必能在閱卷者或老師心中留下深刻印象。

香港大學中文系碩士、中文教育專家張欣欣先生

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