幼稚園｜Show and Tell應分享甚麼物品?必知5大好處+6類物品推介

很多幼稚園都有Show and Tell（展示與分享）的活動，讓小朋友帶喜歡的物品回校並向同學介紹。Show and Tell其實對小朋友的發展有很多好處，以下整理了5大好處，即使平日在家，家長也可鼓勵小朋友做小小的分享。另外也整合了6類有意義能引發討論，適合分享的物品。



Show and Tell的5大好處

建立自信和自尊

小朋友在熟悉的環境介紹自己感興趣的物品時，可以自由表達想法，並在過程中逐步克服膽怯、建立信心、感到有成就感。當他們一點點地累積公開演講經驗，日後會更願意在課堂發言和提問，並對演講更有信心。

提升表達能力

Show and Tell活動有助孩子提升表達能力，他們需要學習用完整句子表達自己的想法，分享時也能練習用清晰的聲音及適當的語調說話。當他們習慣分享想法後，說話時就會更流暢。

培養邏輯思維與組織能力

Show and Tell亦能培養孩子的邏輯思維和組織能力，他們需要思考如何組織內容，並有條理地表達想法，說明選擇該物品的原因，介紹其獨特之處。同時也能學會如何回答同學或老師的問題，提高應變能力。

激發創意與觀察力

在準備Show and Tell的過程中，小朋友需要選擇有意義的物品，並觀察物品有甚麼特別之處。此外，他們在聆聽同學分享時，也能拓展視野，學習欣賞不同物件。

發展社交能力

小朋友在Show and Tell的活動中也需要擔任聆聽者。在他人分享時，他們要學會尊重同學，耐心靜坐並仔細聆聽。過程中他們也能思考同學的分享內容，在有疑問時禮貌舉手發問，促進與同學間的互動。

Show and Tell對小朋友的發展有很多好處，即使平日在家，家長也可鼓勵小朋友做小小的分享。（photoAC）

Show and Tell 6類物品推介

在Show and Tell的活動中，小朋友可以選擇一些有意義、有趣或能引發討論的物品，以下為大家推介6類適合分享的物品：

1. 喜愛的玩具

例子：毛公仔、車車玩具

分享方向：為甚麼會喜歡這個玩具？是誰送的？有甚麼特別回憶？

2. 旅行紀念品

例子：從不同地方帶回來的紀念品，如磁鐵、郵票、沙灘上的貝殼

分享方向：這是從哪裡帶回來的紀念品？當時發生了甚麼有趣的事情？

3. 喜愛的書籍

例子：繪本、故事書

分享方向：書名是甚麼？故事大概是怎樣的？最喜歡哪個角色？

4. 家中特別的物品

例子：家庭相片、長輩送的禮物

分享方向：這件物品有甚麼意義？有甚麼特別的回憶？

5. 自己創作的作品

例子：畫、手工藝、拼貼作品

分享方向：作品主題是甚麼？這是怎樣製作的？

6. 有學習價值的物品

例子：天文望遠鏡、昆蟲標本、樂器

分享方向： 這件物品的用途是甚麼？為甚麼會感興趣？學到甚麼知識？