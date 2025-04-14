兒童健康｜小兒脫臼 醫生教你一招輕鬆處理 預防扯肘症必知事項

兒童甩骹｜兒童脫臼｜扯肘症｜「醫生！我才輕輕拉一下他的手，怎麼手就不動了？」偶爾急症總是會發生這種情況，爸爸媽媽一臉驚恐，小朋友總是手打直一直哭不敢動，這時候，急症醫生都會伸出那雙「神之手」，稍微固定小朋友的手、喬一下，10-15分鐘後，小朋友就又活蹦亂跳，讓爸媽直呼好神奇。

資料授權：急診柯南．翁梓華醫師



甚麼是扯肘手？

扯肘症，正確的醫學專業名詞是橈骨頭端脫位(radial head subluxation)，主要發生的原因是因為小朋友的環狀韌帶發育未完全，橈骨只要稍微施力，當小朋友的手臂突然受到拉扯或牽引的力量，橈骨頭從環狀韌帶中滑脫造成的半脫位狀態，由於這時候的橈骨會被環狀韌帶卡住，因此小朋友怕痛，手就會一直維持在手打直，手心朝下然後不敢動的姿勢。

4個造成扯肘症的常見動作

1. 牽著手腕突然用力拉（例如過馬路急拉）

2. 在玩轉圈圈遊戲（兩手被大人拉著轉）

3. 大人抱起來「飛高高」

4. 小孩跌倒時，大人拽住手想拉住他

如何處理扯肘症？

由於扯肘症只是橈骨跟環狀韌帶的半脫臼狀態，因此處理起來相當簡單。常見的復位方式是將手固定在小朋友的手肘上，將小朋友的前臂外翻，然後往上折起，多數都會在復位的時候在手肘的地方感受到「啵」的復位感覺。

讓孩子玩手機 判定是否復位成功

​但由於復位過程中會伴隨疼痛小朋友往往會大哭，同時小朋友也會慣性地讓手維持在之前「不會痛的姿勢」，有時候很難立即判定是否復位成功。這時候，爸爸媽媽可以先讓小朋友休息一下，然後讓小朋友用那隻扯肘症的手拿手機看影片，如果過關，就表示復位成功。

雖然扯肘症復位術不困難，不過曾有醫生在X光時卻發現意外伴隨前臂骨折，這時候如果貿然施行復位術，可能會對小朋友的骨頭造成更多傷害。因此如果仍有小朋友手不會動的情形，還是建議要前往醫院急診照X光做檢查， 想讓孩子避免扯肘症的發生，日常好習慣要養好。

日常預防扯肘症的注意事項

避免上述情形的發生，醫生建議爸爸媽媽在帶孩子的時候要養成以下的幾個動作：

1. 帶孩子的時候別拉手腕，以牽手掌以及扶手臂為主

2. 避免玩飛高高、轉圈圈的遊戲

3. 小朋友跌倒的時候，儘量要以扶「腋下」為主

醫生最後提醒，扯肘手的前提，是小朋友的環狀韌帶發育未完全所導致，因此，大多只會發生在1到5歲的小朋友身上，如果6到10歲的小朋友仍發生上述的情形，那可能還是真的「骨折」，務必就醫接受更詳盡的檢查。

《本文資料獲急診柯南．翁梓華醫師授權轉載，原文為「小朋友的保母手—飛高高，一拉就脫臼」》