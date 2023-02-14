兒童健康｜小朋友亂進補隨時出現熱氣、食滯問題 嚴重者可致早熟

父母擔心子女缺失營養，會多買補品或營養補充劑。傳統常見的補品如人蔘、花膠、燕窩、鹿茸、蟲草，這些食物適合幼兒食用嗎？小朋友多大才能食用？若兒童過度進補就會帶來甚麼健康問題呢？余小鎮博士為大家一一拆解健康玄機。



小朋友亂進補 或有機會出現熱氣、食滯問題

如果家長是因為擔心小朋友營養不良而去進食中醫補品的話，其實這與中藥的實際功能是有偏差的。

一般家長擔心小朋友營養不足，應該是擔心小朋友可能缺乏維生素、礦物質、纖維等等攝取不足。家長希望透過營養補充品來補救，但是中醫「補」的概念其實是增強臟腑的功能。當出現各種臟腑功能低下症狀，例如經常肚痾、欠缺胃口、面色蒼白、發展遲緩、睡眠不佳的時候，也可以透過服用中藥來調節臟腑功能，使身體回復正常。



若小朋友並沒有出現臟腑功能低下症狀時，特別是嬰幼兒，我們稱為「純陽之體」，服用人蔘、鹿茸、蟲草等一類補品，就容易造成某些臟腑功能亢進，造成俗稱熱氣的現象。而花膠、燕窩這一類，幼兒脾胃未能消化，容易引起食滯問題，更會妨礙正常營養吸收。

具有補腎作用的食材，如人參、杜仲、巴戟等，有促進身體發育生長功能，不過經常服用很容易導致兒童早熟，影響身體發展。

當小朋友大病後或者先天不足，或者極度偏食的情況下，才會導致營養不良或者功能臟腑功能低下。否則他們欠缺的，其實只是足夠的睡眠、運動。想小朋友健康，其實只需要給予他們約十小時的睡眠時間、多外出活動並每日最少一小時，以及有均衡健康的飲食，就能擁有健康體魄。

若小朋友出現各種功能低下的現象，應該先諮詢中醫的意見。因為不同藥物，會針對特定的臟腑功能，不同年齡，用藥份量亦不一樣，查詢清楚就能補得安心又不易出現不良反應。

余小鎮博士

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以下簡單介紹三款食材及其對身體的好處: