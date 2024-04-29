兒童健康 | 多做對稱運動如游泳踩單車 有助紓緩小朋友脊柱側彎

「脊柱側彎做什麽運動比較好？不能做什麽運動？」相信是不少家長的疑問，尤其現時運動推廣年輕化，不少運動員在小學、中學時期已投入系統或專項訓練。做「對」運動不但有助改善脊柱側彎，維持骨骼筋膜的健康，亦能同時提高運動表現，減少傷患。相反，如果運動或訓練的模式不合適，或過分單一，容易造成肌肉力量的不平衡，有機會導致脊柱側彎加重，影響發育，同時不利其運動發展。

撰文：香港中華基督教青年會物理治療師蘇文浩、香港中華基督教青年會中醫師戴貝莎



避免只進行單側運動/訓練

對於脊柱側彎的情況而言，適當的運動可以訓練肌肉力量和協調，使軀幹的穩定性提高，有助逐步改善脊柱的扭曲，是在定期治療基礎上進一步改善的關鍵。由於脊柱的側彎和旋轉，應避免只進行單側運動訓練，例如羽毛球、排球、籃球等，以免脊柱因單邊旋轉發力較多而令側彎情況更加嚴重。相反，對稱性較高的運動，如跑步、游泳、單車等，有助減低下肢受力對骨盆脊柱的影響，其中以游泳為佳。

單側運動同時鍛煉非慣用側，配合雙側運動

進行足球、籃球等訓練時，可盡量加入雙側肢體訓練，例如左右手交替，鍛練非慣用側的肢體，增加雙側運動的對稱性。長期依賴慣用手容易使身體筋膜更加歪斜向一側，容易造成側彎加重，或雙側發育不均的情況，其發展亦與本身側彎的方向有關。而參與多種運動有利小朋友手眼協調、平衡力、小肌肉控制等不同範疇的發展。另可在上述專項運動以外加入對稱性較高的運動訓練，如跑步、游泳、單車等，其中以游泳為佳。

肌力、呼吸練習有助增加身體穩定性

談及運動訓練，體適能的重要性不能被忽視。在進行肌力和體能訓練時，應避免高強度的撞擊和負重運動（例如跳躍、舉重），著眼加強上下肢同側、對側的聯動，配合呼吸運動提高軀體的穩定性。如在運動訓練期間受傷，或發現脊柱不平整的狀況，應盡早檢查及接受治療。