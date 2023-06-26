兒童健康｜甜食太吸引　越禁越想吃？3大原則控制孩子攝取糖份

「我家寶貝愛吃糖，該嚴格禁止嗎？」都市人健康意識提升，家長對兒童糖分攝取高度警備。然而，在面對孩子撒嬌哭鬧、吵着要吃甜食飲料時，爸媽卻常會於心不忍，陷入天人交戰的兩難。來自台灣的營養師程涵宇呼籲家長「正確挑選、控制份量、假日限定」的「Happy Hour三準則」，滿足孩子口慾的同時兼顧營養健康需求。



孩子愛吃甜食是正常的，但父母要懂得協助他們控制份量，才不致影響他們的健康！（按圖了解）

+ 16

國際研究：父母嚴格限制零食，恐致反效果

程涵宇以身為媽咪的角度分享，當孩子越大，要完全禁止甜食飲料攝取是一件不容易的事，對飲食的過度限制更可能遭致反效果。外國研究指出，家長越嚴格的禁止孩子吃零食的家庭，孩子的飲食品質下降，攝取零食等不健康食物的機會反而提升。

如果不能嚴格禁止，又該如何避免孩子吃進過多的糖份與空熱量？程涵宇說明，家長對於甜食飲料的拿捏，最常見「種類」、「份量」、「頻次」等三種類型疑惑。

疑惑1：種類怎麼挑選？

Tips：檢查營養標示，正確挑選避開空熱量



家長除了自己透過產品標示確認營養成份，也應教育孩子正確挑選的方法，避開沒有營養價值的空熱量飲料。以孩童早餐常喝的調味乳為例，挑選時要注意「不是所有調味乳都是鮮奶做的。」選擇以鮮乳製成、且生乳含量達50%以上的冷藏調味乳，比較新鮮、能攝取到蛋白質、鈣質等有助牙齒骨骼正常發育的營養素，還能喝到鮮乳的新鮮口感。

疑惑2：份量怎麼拿捏？

Tips：參考每日飲食指南建議，把關糖份攝取量



營養師建議，添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若以7-12歲的學童每天2000-2200的熱量建議換算，約為50-55公克的糖份。如果孩子當天有攝取含糖的零食或飲品，家長也應該有意識降低其他餐食中的糖類添加比例。

疑惑3：頻次怎麼規定？

正解：假日限定，不養成甜食依賴



許多家長常會用甜食飲料，做為安撫或獎勵小孩，但這樣的習慣可能不知不覺間養成孩子對甜食的依賴。程涵宇建議，家長可以「假日限定」，來為孩子建立正確的飲食習慣。正值成長期的孩童每天都應喝足2份（一份240ml）鮮奶，因此家長平日仍應選擇鮮乳做為補充鈣質的管道。調味乳則可在假日帶孩子去野餐、遊玩時有限度的解封，搭配穀物餅乾、果乾等同樣含有營養價值的美味零食，滿足孩子的口慾與出遊的儀式感。

相關文章：早餐｜孩子上堂不集中？6款高熱量食品早上別吃 穀麥比煙肉更糟

+ 11

3種空熱量食物應避免

面對家長對於孩子糖分攝取的擔憂，程涵宇認為家長不需太過焦慮，只要聰明把握上述3原則，假日適度甜食解封是沒問題的。

不過營養師也提醒，若長期錯誤選擇甜食飲料，確實會對孩子的健康造成負擔，因此挑選時要減少選擇空熱量食物的次數。例如汽水是由糖、水組成，同時含有咖啡因和磷，會干擾鈣的吸收，甚至影響孩童成長發育；奶精奶茶則是由糖、油組成，奶香濃郁但沒有真牛奶，熱量高且營養價值低，長期攝取容易導致肥胖和形成脂肪肝；更別說是由糖與色素組成糖果，建議家長應避免五彩繽紛、顏色鮮豔的糖果，以免影響孩子專注力。

【延伸閱讀，更多子女飲食健康建議】

發育｜孩子做事總是難集中？除蛀牙外 過多甜食還有7大健康隱憂

+ 23

兒童身高｜牛奶早上喝 不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段

+ 4

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」