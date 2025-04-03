廚房浴室去水位塞了？別用漂白水！教你「一招」10分鐘通渠兼除臭

頭髮、油脂、食物殘渣或其他雜物均有可能導致排水孔堵塞，若不及時處理，可能會導致更嚴重的水管問題，根據《mirror》報道，專家分享一些好用又不需花大錢的方法。



廚房排水孔堵塞飄臭味怎麼辦？專家教1招「十分鐘快速除臭防塞」

水管專家Lee Waring建議，可使用熱水來溶解常見的堵塞物，如，油脂和肥皂殘渣，他表示，熱水易溶解油脂、脂肪和肥皂垢，可迅速清除家庭水槽常見的堵塞問題，除此，他也建議使用白醋清潔，他表示，大多數浴室水槽堵塞是由肥皂殘渣和頭髮混合而成，由於蒸餾醋具酸性，容易溶解肥皂垢，Lee Waring也指出，應使用漏斗將200毫升到300毫升的純蒸餾醋倒入堵塞的水槽排水口，再將沸水倒進，即可處理堵塞。

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Lee Waring也建議，若想處理油膩污垢，洗衣粉也扮演重要角色，他表示，生物洗衣粉含有分解脂肪的酶，僅需將幾湯匙洗衣粉撒進排水口，再用熱水沖刷堵塞物即可解決。

此外，清潔專家Katie Berry也建議，可以使用除毛膏來處理堵塞，因除毛膏中的化學成分能分解毛髮中的蛋白質，解決毛髮堵塞問題，處理方式為，先清除排水孔中的多餘積水，再將除毛膏倒入，靜置10分鐘後，再以熱水沖洗，即可有效疏通。

Katie Berry也認為，利用梳打粉與白醋的化學反應可分解油脂和毛髮堵塞，還可清除異味，不過，他也呼籲，盡量不要使用漂白水，不僅無法解決問題，還有可能破壞管線。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房排水孔堵塞飄臭味怎麼辦？專家教1招「十分鐘快速除臭防塞」，蟑螂異味不再出現】