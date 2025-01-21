大掃除｜倒漂白水入馬桶隨時「得不償失」！2天然法寶可清除尿漬
元旦過後，緊接著便是農曆春節，不少人已開始忙着打掃家裏，其中，最令人頭疼的便是容易藏污納垢的廁所。
日前一名網友發文求助，想找能夠清除馬桶尿垢的產品。對此，許多網友大推日本的第一石鹼清潔劑，也有人分享妙管家、古寶等品牌的清潔劑，還有人提醒，切勿使用漂白水清潔馬桶，「可能會使化糞池失去污水處理的效果」。
使用漂白水清潔家居實在要小心：（按圖了解）
事主在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文提問，想知道網友們是否有推薦的清潔產品，可以有效清除馬桶尿垢。該貼文引起熱烈討論，許多網友大推日本第一石鹼廁所馬桶清潔劑：
・「有效、亮白、不用刷」
・「真的超級有效，噴一噴放5分鐘，免刷，從此只用這個」
・「這罐爆好用的」
有人好奇該產品是否可以用來洗地板，過來人則提醒，「我就是這樣，（拿）第一石鹼洗地板，結果請師傅來抓漏」。
還有人推薦其他好用產品：
・「潔霜」
・「我之前是用高樂氏，很好刷洗，而且味道不會很刺鼻」
・「古寶神奇檸檬，爆炸好用」
・「環保為主，也比較不會吸入太多刺激化學物，『古寶系列』或『蔗個好』目前都覺得好用」
相關文章：大掃除｜馬桶水垢尿清怎清除？4法寶極有用 馬桶蓋清潔也有技巧
也有不少網友分享如何用天然產品清潔馬桶：
・「我都是梳打粉+白醋，浸泡3到6小時再沖掉，基本上都是一週清潔一次」
・「化工行買檸檬酸，溫水稀釋化開後裝在噴瓶，每天睡覺前噴好噴滿，隔天起床刷」
網友還提醒，切勿拿漂白水及含漂白水產品來刷馬桶：
・「含漂白水成分的，雖然不必刷，五分鐘就亮晶晶，但別拿來刷馬桶，會嚴重破壞化糞池好菌，而且馬桶磁釉會被破壞，得不償失」
・「漂白水不能倒入馬桶，稀釋漂白水直接倒入馬桶，可能會使化糞池失去污水處理的效果」
【延伸閱讀，更多家居清潔大掃除建議】
大掃除｜玻璃膠黑色霉菌抹不甩？用「2大法寶」等待一天輕鬆搞掂
大掃除｜抽油煙機陳年油垢難清理？達人教你一招 5分鐘亮白如新
延伸閱讀：
「適度憋尿」對膀胱更好！泌尿科醫揭頻繁少量排尿後果：負擔很大
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】