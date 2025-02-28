水樽含菌量或比馬桶高4萬倍？別只用清水洗　水龍頭也要這樣清潔

根據《紐約時報》報道，維吉尼亞州的醫生傑森．辛格（Dr. Jason Singh）對於許多人未能定期清洗水壺以防止細菌滋生感到十分擔憂。辛格表示，有些人可能長達數周都沒有徹底清潔自己的水壺，甚至僅僅用清水簡單沖洗後就再次使用。他在TikTok上拍影片提醒觀眾，這樣的習慣可能帶來健康風險。



有醫生表示，有些人可能長達數周都沒有徹底清潔自己的水壺，甚至僅僅用清水簡單沖洗後就再次使用。（Canva）

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他進一步解釋，水壺內部容易形成細菌生物膜，這是一層保護細菌的薄膜，會在48小時內迅速生成。每次喝水時，口腔中的微生物，如鏈球菌和其他革蘭氏陽性細菌，會與水壺內的細菌環境發生交互作用，進一步加速細菌的繁殖。

研究顯示，生物膜的影響取決於其細菌類型，可以是有益的、有害的或中性的。而令人擔憂的是，65％至80％的人類感染與生物膜有關，尤其是在醫療設備（如導管、心律調節器和心臟瓣膜）上形成的生物膜。

2023年的一項研究指出，可重複使用的水壺可能含有的細菌數量比平均馬桶座高出4萬倍。這強調了定期清潔水壺的重要性。

辛格建議，每兩天應使用清潔劑、熱水和瓶刷徹底清潔水壺，以有效破壞生物膜。清洗後，應確保水壺完全晾乾，避免細菌再次滋生。

除了水壺，水龍頭的清潔也不容忽視。塔夫茨大學的研究人員建議，定期將水龍頭頭部浸泡在剛煮沸的熱水中五分鐘，可以有效去除積聚的污垢。研究顯示，這種清潔方法能將大腸桿菌降至不可檢測的水平，進一步保障飲用水的安全。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：水壺絕對別只用清水沖！醫師教2步驟正確洗法，沒洗淨恐把細菌全喝下肚】