衣服穿過別掛在櫈上！養成6個小習慣　家居即變乾淨顯富貴感

人人都說「乾淨的家就是最好的風水」，不過，維持居家環境整潔、乾淨，從來就不是件容易的事，也並非靠一年一度的大掃除就能讓家中空間煥然一新，讓房子更乾淨的簡單秘訣，正是在日常生活中維持清潔及整理的習慣，有助於屋內更加井然有序。一名中國部落客分享父母讓家裏保持永遠整潔的技巧，即使久住也不顯雜亂。



該部落客以「普通人的家，有一種富有叫乾淨」為題，分享6個讓家裏保持整潔不亂的簡單秘訣，即使住上10年也不會顯亂！

6招讓家居長期保持乾淨清潔：（按圖了解）



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1. 起床先折棉被

臥室有時看起來凌亂是因為被子沒有疊好，建議起床就順手整理床鋪，僅僅只是簡單地收拾一下，也能讓房間看起來更舒適清爽，要擺脫雜亂，就從小事開始做起。

2. 隨手擦拭清潔

洗完澡後順手擦掉浴室門和地板上殘留的水，別留下水垢，長久下來是難以處理的，那些水漬會長時間附着在表面，影響整體環境的整潔；堅持每日花個幾分鐘清潔，會發現即使住久了，浴室也能乾淨到反光。

另外，料理後的瓦斯爐與流理台水槽，以及吃完飯的桌面也是結束用餐後隨手擦拭，別殘留油污和殘渣，否則事後會更難清理。

3. 東西物歸原位

家裏無論大小物品都要物歸原位，諸如梳子、剪刀等小東西，隨手亂放只會製造更多隱形家務，最終還得花更多時間收拾整理，別造成同住者的困擾。

4. 衣服別掛椅上

「椅子不是衣櫃！」該部落客指出，穿過的衣物要嘛放進洗衣機、要嘛放進髒衣籃，若沒太髒就放回衣櫃，別因一時懶惰就掛在椅背上，這麼做只會越積越多，看起來既雜亂也不美觀。

5. 雜物收納進櫃

生活雜物盡量放進櫃子內，該部落客表示，像梳妝台上除了保留會常用到的化妝品、保養品等，其餘未開封或少用的商品或物品盡量收納起來，如此一來，桌面上東西少不僅視覺上乾淨整潔，還能減少沾上灰塵。

6. 垃圾當天丟掉

該部落客分享，他家至少一天要丟2次垃圾，只要有人出門就得順道帶垃圾走，尤其是會散發味道的廚餘垃圾更要盡早處理掉，以維持家中清潔及避免特殊氣味。

他表示，從前不理解父母的生活習慣，總覺得收拾家裏又累又麻煩，不過，有了自己的家之後才體認到，「一個家不需要多漂亮，只要乾淨整潔就是最好的模樣。」

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】