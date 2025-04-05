怎麼不愛了？老公突提離婚讓她錯愕！非有外遇她「太強勢」是主因

老公突然提「離婚」的可能性有甚麼呢？一名女網友發文，稱她結婚不到3年，雖然和老公偶爾吵架，但感情算不錯，去年老公突然向她提離婚，理由是「個性不合」，她個性太強勢了。但她也反省了，老公的行為讓她感到非常困惑，詢問網友：「老公為甚麼會突然提離婚，突然不愛了呢？」。



太強勢、總要另一半活得卑微，確是在慢性謀殺一種感情：（按圖了解）



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一名女網友在Dcard發文，表示她和老公結婚不到3年，雖然偶爾會吵架，但老公通常都會哄她，感情算不錯，去年老公換工作時，突然向她提離婚，歲後發現自己懷孕，老公卻希望「不要留」，雙方大吵一架後胚胎也自然淘汰了。

女事主表示，她想不通為何老公要提離婚，老公的理由是「個性不合」，她太強勢了。她認本身很強勢，也反省了，並答應可以改，但老公卻覺得「來不及」了，她也懷疑過老公外遇，總是被他冷暴力、也經常加班，覺得「心很累」，還是同意了離婚，但她還是感到很困惑，老公為何突然「不愛了」呢？對此詢問網友們的意見。

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此文一出，不少網友認為個性「強勢」是主因：

．「他覺得妳太強勢，妳說妳一直都這樣，會不會他長期都是在忍耐，已經忍到無法再忍才提的，我是覺得他就算沒出軌也已經不愛妳了」

．「不要執着放下吧，反省一下自己是不是真的太強勢，未來修正一下，愛自己，找一個更適合妳的人」

．「一直都很強勢，代表他一直忍耐妳的無理取鬧，可能已經找到下家，發現不是每個女人都這樣，可能忽然想通了，人生一次不要委屈自己」



但也有網友猜測老公很可能真的有外遇，建議繼續找證：

．「90%的男人很堅持要分開都是因為有喜歡的人，當然你們之間的問題也是一個原因，繼續找證據，但不管怎樣他就是不愛妳了」

．「很明顯是外呀，所以才故意冷暴力妳逼迫妳妥協離婚」

．「別懷疑，外遇了」



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