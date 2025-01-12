老公曾出軌感情不再！她心碎提離婚被拒　網民推測他老公想法

婚姻真是愛情的墳墓？一名人妻在Dcard上哭訴，長期疼愛她的先生被她發現出軌「外送茶妹」，這半年豪擲百萬，結果對方還對先生不冷不熱。在被抓包後，先生雖然及時分手，卻也開始對她冷暴力又愛找碴。美夢破碎的她雖然提出離婚卻被拒絕，不解明明兩人之間已不復從前，先生卻遲遲不放手的原因，讓人妻崩潰直呼「請問到底為甚麼？」



夫妻感情不再卻又不離婚，原因可能很諷刺：（按圖了解）



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事主曝光過程表示和先生結婚20年，育有三個孩子，孩子目前都讀小學。夫家是開工程行，進行多元投資，社團社交親朋好友眾多，理所當然身邊也會有許多複雜朋友，雖然如此，老爺奶奶思想卻很傳統單純。她說娘家是小康家庭，生活單純，就是個平凡人家，然而在她們結婚20年後，老公竟然在外面偷偷跟固定的小姐買春，買到跟小姐談戀愛，甚至在住家附近租屋包養對方大約半年。

她透露這半年來，老公花了大約50萬（台幣，下同）買精品、20萬的金飾、7萬刮刮樂通通送對方，還花30萬讓這名小姐到歐洲看極光；不僅如此，平時想到就塞1到3萬當生活費，還幫忙養對方的家人，除了每次發生關係後一定會給幾千至幾萬元，更誇張的是有一次一口氣送100萬現金，以上都是先生主動贈送的。更諷刺的是，他們的對話紀錄全是老公的甜言蜜語，而那位小姐回話總在敷衍先生，女事主表示，「對話裏看到只要一有機會，她就會叫我老公趕快去陪老婆小孩」。

女事主傷心指出，在還沒發現老公養小三前，先生一直都很疼她也對她很好，不僅總是對她予取予求，每個假日也都帶全家一起去旅遊住酒店，因為如此，所以更讓她難以置信先生出軌。在被揭發後，老公當下雖然馬上跟小三分手，但從此對她態度極差，常常把她當空氣愛理不理，還會大小聲、莫名其妙扣罪名謾罵，早已心碎的她雖然提出離婚卻被拒絕，讓她非常不解先生為何不放手這段支離破碎的婚姻。

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網友在貼文下紛紛回覆：

．「可能妳老爺奶奶很滿意妳，他還需要妳照顧老爺奶奶跟小孩之類的，但因為被妳發現養小三只好忍痛割捨小三」

．「他只是還需要免費保母跟看護而已，趕快找律師吧，知道他外遇後的求償期限只有兩年」

．「傳統、認識的人多，覺得離婚很丟人」

．「老婆打理家裏跟小孩，很好用也放心」

．「因為離婚要分妳一半財產，還要被公開處刑、父母痛罵，還要自己顧小孩、顧老的、做一堆雜事…非常不划算」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】