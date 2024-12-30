辭職當近3年「全職爸爸」！他以為終可唞唞氣　怎知老婆竟嫌棄他

無論是「家庭主婦」或「家庭主夫」照顧小孩都很辛苦，不應該忽視他們的價值。



一名家庭主夫發文，小孩出生後他就辭掉工作在家帶小孩，家務都是他負責，沒想到近日老婆卻一直催他「找工作」，讓他感到很煩躁。對此，網友們建議可先找「兼職」的工作。

付出3年竟遭老婆嫌棄、催促搵工，想必事主也百般滋味：（按圖了解）



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一名男網友在Dcard發文，表示小孩半歲時他辭職在家帶小孩，成為了「家庭主夫」，這幾年來，幾乎所有的家務都是他在做，晚上小孩不舒服也是他在處理，深怕老婆睡不着影響工作。而現在小孩3歲剛上幼兒園，本以為可以稍微休息，老婆卻一直埋怨他：「快點去找工作！你到底甚麼時候要回職場？」

事主無奈表示，他離開職場太久，需要重新適應準備，老婆卻完全不聽他的解釋，一直催他找工作，認為他磨蹭太久，不要一直靠老婆「養」。事主透露，他想找穩定工作，而不是「湊合」過日子的行業，結果老婆卻一直催他，讓他十分無奈。

此文一出，不少網友建議可先做「兼職」工作：

．「可以先找兼職，賺點飯錢水電費，老婆壓力減輕大概就不會咄咄逼人了」

．「如果你家已經入不敷出真的就你的問題了，去找個超商、加油站補貼一下不為過」

．「可以先找兼職再慢慢找正職」

．「如果有經濟壓力，可以先打份工」



也有網友建議可先跟老婆溝通：

．「跟老婆討論每個可能錄取的優缺點，我想她應該不會覺得你在擺爛」

．「找個時間先溝通一下吧，小孩還小至少還得拚二十年，若家庭開銷大先打工兼職或找個過渡吧，門檻低且低薪血汗的工作有很多」

．「跟你老婆設定一個時間多久可以找到，讓她明白你甚麼時候可以上班緩解她的家庭開支焦慮」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】