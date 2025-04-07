濕疹｜怕被取笑不敢上學！男童用衣服將四肢包緊　反令濕疹更惡化

台中市一名就讀小學一年級的7歲男童，患有重度異位性皮膚炎（濕疹），四肢和背部皮膚長滿大片紅疹，不僅長期感到「癢」而影響白天學習及晚上睡眠，甚至還怕同學目光不敢上學，接着男童更用衣服覆蓋紅疹，只是造成病情更加惡化，好在台灣中國附醫兒童醫院兒童過敏免疫風濕科醫生楊樹文給予男童藥物，並協助申請療程，半年後男童明顯改善，願意回到校園生活。



台中市一名就讀小學一年級的7歲男童，患有重度異位性皮膚炎，影響健康跟自信。（TVBS授權使用）

學童在採取口服免疫抑制劑及外用類固醇藥膏治療，濕疹情況已有所好轉。（TVBS授權使用）

據了解，該男童屬於重度異位性皮膚炎，四肢和背部皮膚特別嚴重，長滿大片紅疹，男童常常要搔癢紅疹處，連帶影響白天學習專注力，晚上睡覺也不得好眠，需要狂抓身體，加上小孩子相當在意同儕目光，男童會以衣物包裹皮膚，結果病情加劇，也產生害怕上學的想法。

而男童前往台灣中國附醫兒童醫院就診後，楊樹文決定採取口服免疫抑制劑及外用類固醇藥膏治療，同時協助他申請健保給付的生物製劑療程，經半年多的積極治療及追蹤，男童身上的紅疹明顯改善，困擾多時的癢感也獲得控制，重拾自信的男童，開心回到校園生活。

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而楊樹文說明，異位性皮膚炎可能在嬰兒期便開始出現症狀，頭、臉部有皮膚紅腫、乾燥、脫屑，以及嚴重的搔癢症狀，隨着病情惡化，更可能擴散到四肢等部位，年齡較大的孩子則容易在頸部、耳垂、肘部、手腕及膝關節等皮膚皺摺處出現異位性皮膚炎。

此外，楊樹文表示，雖然異位性皮膚炎不具傳染性，但由於外觀肉眼可見，容易讓孩子感到自卑，因擔心旁人目光而試圖以衣物包裹皮膚，反而加劇搔癢及炎症。

至於異位性皮膚炎相關治療方式，楊樹文強調，會根據病灶的面積及嚴重程度，選擇適當的治療方法，局部治療可使用免疫抑制劑藥膏、類固醇藥膏等，若伴隨感染會需要用抗生素治療，「對於病情較嚴重或病灶範圍較廣的中重度異位性皮膚炎病人，可能需要考慮全身性治療」。

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