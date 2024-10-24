濕疹｜長期使用類固醇加劇皮膚問題？中西醫結合治療達標本兼治

隨著醫療技術的進步，中西醫結合治療模式日益受到重視。透過西醫的精準診斷與中醫的整體調理，能夠發揮兩者的優勢，達到互補效果。



台灣萬芳醫院傳統醫學科林佳瑜醫師以一個病例說明，中西醫結合治療在改善濕疹反覆發作方面，展現了獨特的療效。

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工作頻繁應酬導致濕疹反覆發作

台灣林佳瑜醫師表示，台灣一名六十多歲男性因工作長期應酬，頻繁飲酒與熬夜，導致軀幹、胸腔兩側及耳後反覆出現濕疹，症狀持續反覆，困擾他長達2至3年，嚴重影響其生活品質。儘管他曾採取西醫治療，包括使用抗組織胺、類固醇藥物和藥膏，症狀雖迅速得到緩解，但隨著不健康生活方式的持續，病情反覆發作。

長期使用類固醇加劇皮膚問題，中醫辨證調理體質改善濕疹

長期使用類固醇更使患處皮膚變薄，反覆抓癢還導致黑色素沉澱和皮膚增厚，耳後持續滲出液體，傷口反覆潰破與結痂，讓病人的生活大受困擾。臨床上，濕疹是一種常見的慢性發炎性皮膚病，經常需要長期治療與調理。

針對此病人，台灣林佳瑜醫師透過辨證，發現其脾胃失調及體內濕熱是造成濕疹反覆的主要原因。她運用健脾祛濕的中藥，調理病人的腸胃功能，減少濕氣積聚，同時加入清熱解毒的藥方，減輕皮膚炎症，並有效改善反覆搔癢的症狀。

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中西醫結合治療達標本兼治

在中醫調理的同時，病人繼續使用西醫的外用藥膏，雙管齊下的治療方式顯著改善了其皮膚狀況，濕疹再也不頻繁復發，整體生活品質和工作效率也得到明顯提升。台灣林佳瑜醫師說明，這種中西醫結合治療的優勢在於：西醫能夠迅速緩解症狀，達到治標的效果；而中醫則通過調整體質，降低疾病復發的可能性，從根本上進行治療。兩者相輔相成，達到「標本兼治」的理想結果。

異位性皮膚炎無法根治？只要不癢就可以停止用藥？（按圖👇👇👇）

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中西醫聯合治療優勢多

台灣林佳瑜醫師指出，中西醫聯合治療不僅能縮短疾病病程，還能降低西藥的副作用和耐藥性，為病人提供更全面的治療選擇。這種模式在糖尿病、高血壓、過敏性疾病及癌症等慢性疾病的治療中，同樣有著廣泛的應用前景。此外，她強調，許多疾病的發生與不良的生活習慣息息相關，建議民眾在日常生活中應調整作息，減少飲酒，避免辛辣油膩食物，並減少熬夜頻率，這樣才能真正達到長期健康的目標。

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