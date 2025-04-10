雨傘別這樣拿！衝擊力達240kg等同一部鋼琴撞過來 可致骨折、失明

上下班搭乘大眾交通運輸工具通勤的上班族，為了趕時間可能會將雨傘橫着拿上下電扶梯，甚至在月台上奔跑，但這樣的行為可能暗藏巨大危險，且雨傘可能會成為傷人凶器。東京都政府公佈了一項研究，若橫着拿雨傘與他人發生衝撞，最大衝擊力竟達到240公斤，相當於被一台鋼琴撞擊的力道。



原來打橫拿着雨傘走路，潛在一定危險：（按圖了解）



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根據日本《TBS》報道，為讓大眾了解橫持雨傘的危險性，東京都特別進行一項實驗。實驗中，他們將雨傘以橫向方式固定在錘擺裝置上，並從45度角度往下揮動，以模擬行走時手持雨傘的狀態。

結果發現，雨傘的最大衝擊力可達240公斤重，與1台鋼琴撞擊的力道相當。由於雨傘的前端會形成力量集中的效應，一旦撞擊到他人的眼睛或身體，可能導致失明、骨折等嚴重傷害。

東京都進行實驗的相關人員表示：「即便雨傘拿起來較為方便，橫向持握仍十分危險。雨傘的握把雖然是彎曲設計，但應從靠近傘尖的部位握住，讓傘尖朝正下方，以確保安全。」

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