孩子穿淺藍色泳衣最危險！不幸溺水救生員難看見　這種顏色最推崇

你一定很重視孩子游泳、戲水的安全性。正因為如此，你必須知道，幫孩子挑選泳衣或泳帽時，不該挑選的顏色，因為如果發生溺水事件，那讓孩子不容易被發現。本文告訴你，挑選泳衣應該慎選顏色！



天氣漸漸變暖囉！許多家長都會帶着孩子去游泳，你一定對孩子戲水的安全非常重視。正因為如此，你必須知道，幫孩子挑選泳衣或泳帽時，請不要挑選這個顏色！

游泳教練Nikki以女兒示範穿着淺藍色泳衣到泳池游水的危險！（按圖了解）

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環境色，不易發現

美國一位專門教幼童游泳的教練Nikki Scarnati，她也是一位媽媽，她警告其他父母不要為孩子購買「藍色」泳衣，正確一點來說是「淺藍色」泳衣。Nikki最近在她的IG上發布了一段影片，分享了她為甚麼會有這樣的呼籲！希望自己的建議可以防止有人溺水死亡。

影片鏡頭對準了她的2歲的女兒Claire，她穿着淺藍色泳衣在游泳池裡踩水。Nikki解釋：「這不是我女兒經常穿的泳衣。這件藍色泳衣，是我在清倉時購買的，專門為其他父母示範。」

Nikki要家長們看看，在孩子穿着淺藍色泳衣時，不論是在有遮蔽處，還是在太陽光底下，要看清楚孩子在水面下的狀況，有多麼困難，而且這還是在相對來說平靜的水中。

如果泳池中有許多人，有許多孩子在嬉戲，那麼就更難看到穿着淺藍色泳衣的孩子，因為它和我們環境的顏色一樣。Nikki提到她注意到藍色兒童泳衣隨處可見，這件事實在應該獲得大眾的關注。

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泳衣，請選最亮眼顏色

一名網民是救生員，他回應Nikki：「這是100%真的，在水底下，我們看不到穿着藍色泳衣的孩子，尤其當他們在泳池底部。請永遠選擇最亮眼的泳衣，特別是幼童或不擅長游泳的人！」

美國國家防溺水聯盟執行主任、賓夕法尼亞州印第安納大學運動管理助理教授亞當‧卡奇馬爾奇（Adam Katchmarchi）也表示，避免穿藍色泳衣是防止溺水等水上危險的一種方法。

所以，請為孩子挑選顏色鮮豔的泳衣，其實不管甚麼年齡都可以依循這個原則，有一位網友則說：「橙色是最容易在水中發現的顏色！太空人回地球時也會穿橙色防護衣，以防他們墜毀並降落在海裏。」另一位家長則提到，螢光黃也很好！

挑選泳帽也是這個原則喔！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：幫孩子挑泳衣千萬不要挑這顏色！美國游泳教練、救生員、防溺水協會一致呼籲。泳衣該挑什麼顏色呢？】