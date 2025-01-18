家居意外｜嫲嫲用風筒為孫兒吹背取暖！竟令他「冒黑煙」嚴重燒傷
撰文：中天新聞網
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愛孫不成反害孫！
福建省一名5歲男童因衣物弄濕，奶奶為免孩子受涼，就用風筒（吹風機）為他吹背取暖，豈料吹風機靠太近，且使用時間過長，奶奶發現不對勁時，男童身上竟已冒出黑煙，送醫確認造成全身20%燙傷。
即睇事發經過：（按圖了解）
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《新浪網》報道，5歲的男童東東（化名）日前不小心弄濕了衣服，奶奶擔心他感冒受涼，於是採取近日網絡流行的「風筒暖背法」，用風筒給東東烘乾。她在距離東東20、30厘米的地方，打開風筒，然後離開，約10分鐘後她返回房間，卻赫見東東身上竟冒出黑煙，身上也被燒傷了，嚇得她趕緊把東東送醫。
醫生診斷後確認，東東燒傷面積達20%，除背部和手臂燒傷，有的地方甚至達到二度燒傷。由於東東罹患先天性疾病，不懂得表達，且長期臥床無法動彈，為此奶奶後悔不已，懊悔用風筒時沒有在一旁注意，而東東送醫治療後，目前正在進一步康復中。
醫生提醒，當人體皮膚接觸攝氏60℃的熱風，且持續5分鐘以上，就可能造成低溫燙傷，若接觸攝氏70℃的熱風，持續1分鐘以上，就會造成皮膚燙傷，大家使用風筒取暖或烘乾，務必留心謹慎。
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