只因一根乳酪棒！2歲男童吃得太急哽噎離世　嫲嫲ICU外崩潰癱坐

好揪心！中國浙江一名奶奶日前餵2歲金孫吃了一根乳酪棒，不料孩子吃得太急，不小心嗆到，膏體瞬間卡進氣管，奶奶急打120醫療救護電話送醫，無奈因缺氧時間太長回天乏術，讓奶奶當場崩潰癱坐ICU門前。



男童因嗆到在ICU搶救中。（微博截圖 / @極目新聞）

據《極目新聞》報道，發現孫子嗆到當下，奶奶反應很快，立刻用哈姆立克姆法急救並撥打120，但孩子的小臉始終憋得發紫，甚至發不出聲音，只能眼睜睜看着寶貝金孫兩隻小手無力地垂下來。

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接診的浙江大學醫學院附屬兒童醫院綜合ICU主任葉盛表示，「奶奶直到把孩子送進我們ICU大門，整個人才無力地癱軟在地上，無法控制地嚎啕大哭，一晚坐在ICU門口沒闔過眼」。

儘管家屬院方都期望着奇跡發生，但遺憾的是，孩子因缺氧時間太長，導致嚴重顱內損傷，最終無力回天。

葉盛提醒，尤其是四歲以下幼兒因為氣管細，加上吞咽和咀嚼功能還不完善，家長在給幼兒投餵乳酪棒、果凍、堅果、水果等時一定要格外注意，「呼吸道異物導致的窒息是我們ICU裏最常見的死亡原因。像乳酪棒、果凍、堅果、葡萄這些光滑的食物，特別容易滑到呼吸道裏，造成窒息」。

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