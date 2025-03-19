水深僅20cm！爸爸「一打二」不留神　3歲男童不幸家中浴缸溺斃

台中市一名鄭姓男童早前獨自泡澡12分鐘，結果被爸爸發現溺斃在裏頭。事故發生後，根據檢方查驗，該浴缸深度60厘米，而當時水深僅20厘米，而爸爸同時供稱，兒子當時有小感冒。對此，檢方已赴殯儀館相驗，以釐清男童真正死因。案情目前朝過失致死、違反兒少法偵辦，全案目前正積極調查中。而爸爸悲慟傷心自責不已，再也喚不回心愛的兒子。



又發生一件憾事！台中市一名鄭姓3歲男童昨晚獨自泡澡12分鐘，結果爸爸發現時已經溺斃在浴缸裏頭。

爸爸「一打二」照顧3歲兒及1歲女

根據了解，3歲男童爸爸從事業務，媽媽則從是美髮業，案發當時媽媽還沒下班，於是爸爸「一打二」獨自照顧3歲的男童及1歲的女兒。當晚，爸爸帶着一雙兒女洗澡，女兒先洗完後，爸爸抱着出浴室吃晚餐，讓稍長的兒子獨自在浴室玩水。

不料，事隔12分鐘左右，爸爸才驚覺浴室內沒有動靜，趕緊前往查看，卻驚見兒子躺臥在浴缸內沒有反應，嚇得趕緊通報119，但警消到場時，男童已沒了生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治，爸爸悲慟傷心自責不已，但是再多的毀恨，也喚不回心愛的兒子。

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僅僅12分鐘，兒子就天人永隔

事發之後，男童父母今早趕赴殯儀館，鄭爸爸神情哀傷，左眼佈滿血絲，全程在殯儀館外低着頭不發一語，而媽媽則拿着孩子的書本，不斷翻閱，夫妻兩人無語相擁悲痛自責，場面讓人看了不捨。

而事故發生後，根據檢方查驗，該浴缸深度60厘米，而當時水深僅20厘米，而爸爸同時供稱，兒子當時有小感冒。對此，檢方今赴殯儀館相驗，以釐清男童真正死因。案情目前朝過失致死、違反兒少法偵辦，全案目前正積極調查中。

嬰幼兒洗澡注意事項

嬰幼兒居家意外屢見不鮮。由於父母忙於上班，工作家庭蠟燭兩邊燒，有時候意外就會發生 ! 對此，台灣兒科醫學會就提出以下建議：

1. 在家中替嬰幼兒洗澡時，該注意到以下狀況：

(1) 絕對不可讓寶寶離開視線

(2) 儘量使用盆浴方式幚寶寶洗澡

(3) 澡盆不可置於水龍頭底下

(4) 洗澡水應先放冷水再加熱水

(5) 有寶寶在浴盆中時，嚴禁直接加熱水

(6) 一定要試水溫，最好有溫度計或用手試水溫。水龍頭出水溫度應在48.9℃以下，在室內有恆定空調的環境下，浴盆中水溫宜維持在42 ℃以下



2. 在專業場所，如坐月子中心或托嬰中心等，除了以上幾點需遵循之外，還應注意：

(1) 替嬰幼兒洗澡的場所，照護人員應有專業的訓練與標準流程要求。水龍頭需有恆溫控制

(2) 熱傷害通常有兩個因素，一是熱源強度，二是暴露時間。在正常標準的熱源溫度 ( 42℃以下 )，如果暴露時間過久，仍可能造成傷害



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：怎麼會這樣！台中3歲男童獨自泡澡12mins溺斃，爸爸「一打二」餵飯妹妹 ，沒想到竟天人永隔 ，父自責淚崩不止】