教養｜培養孩子良好行為4大方法 讚賞及獎勵適宜並要避免1行為

兒童教育｜在教養的過程中，家長們都想知道怎樣培養孩子持續進行良好行為。其實，家長的回應至關重要，鼓勵孩子正面行為同時減少做不當行為，以下整合了4個鼓勵好行為的方法，家長可以參考並在日常生活中多加運用。



基本行為理論：效果律

根據基本行為理論，每個行為也會產生後果。後果是指行為發生後所得到的反應或結果。當孩子的行為得到正面的回應（如讚賞或獎勳），會增加未來做這行為的機會。相反，如果得到負面的反應（如批評或懲罰），則會減少再做的機會。因此，透過改變行為的後果，家長可以有效地強化理想行為，減少不恰當行為。

4個方法鼓勵好行為

1. 口頭讚美

多用描述性稱讚，如「小寶幫媽媽收拾好顏色筆，真乖」。讓兒童明白因為做了什麼行為而得到讚賞。

避免帶貶意的稱讚，例如：「原來你都懂得排隊，這樣才是好孩子」。同一句說話，既有讚賞但又帶有批評，會令兒童覺得混淆，難以理解究竟是在稱讚或是怪責自己。

不要怕讚壞孩子，因為只有當他們做了不恰當的行為，家長也稱讚他，那才會被「讚壞」。

表現好時，應該給予讚賞。即使未能成功做到，亦要稱讚和鼓勵他的嘗試和努力。

2. 目光注視或動作鼓勵

孩子表現好的時候多加留意，可避免因缺乏關注，而刻意搗蛋來吸引別人注意。

正面的注意包括向他們微笑、眨眼、看着他活動、豎起拇指稱讚、輕拍肩膀或摸摸頭等。但亦要留意這些表達方式是否他們所喜歡或接受的。

3. 給予獎賞

給予獎賞時，要讓兒童明白因為做了什麼而得到獎勵。每個兒童的喜惡也不一樣，對一個孩子吸引的東西，另一個孩子未必喜歡，所以給予獎賞時要留意個別的喜好。

不用擔心給予獎賞會令兒童變得依賴獎勵或物質主義，因為在協助兒童建立行為習慣時，須要給予正面及肯定的回應，讓他們明白那些行為做得好。當那些好行為變成習慣之後，就可逐漸減少給予獎賞的次數。

4. 行為獎勵表

兒童表現好的時候，可在行為獎勵表上蓋印或貼上星星。當累積到某個數目時，就可換取獎賞，例如有趣的活動或物質獎勵，藉以鼓勵兒童的好行為。

使用行為獎勵表的步驟：

1.準備獎勵表，向孩子解釋用途。

2.商討「目標行為」及「獎勵」，並填寫在表上。

3.孩子達成目標行為時，蓋印或貼星星並稱讚。

4.累積到指定數量後，給予獎勵。

使用要點：

1.目標行為應簡單明確和具體，並用正面字眼，如：「先舉手，然後回答問題」。

2.目標初期設低，讓孩子容易達成，建立成功感，之後再逐步提高難度。

3.不應刪除已獲得的印章作懲罰，以免失去信心。

資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》