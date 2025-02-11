燈塔式育兒、不溫柔教養！即睇40大育兒新趨勢　把孩子養育得更好

這幾年，AI的興起、少子化的影響……許多爸媽，應該都能感受到震盪與變化吧！育兒觀念不斷地更新，爸媽自身、家庭的生活方式，也有新的輪廓與樣貌。做一個走在前端的爸媽，讓我們來看看2025年的育兒趨勢關鍵字吧！



以下40個育兒關鍵字，說不定會讓你與孩子生活得更開心：（按圖了解）



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2025 育兒教養關鍵字

1. #燈塔式育兒法

跟之前的直升機育兒法大不相同，燈塔式育兒法可能會成為 2025 年的主要趨勢。所謂燈塔式育式介於自由放養和直升機養育方式之間的教養方式。

自由放養的爸媽，提倡自主性不干涉方式，在日本等國家很受歡迎，有的爸媽甚至敢讓年僅6歲的孩子獨自乘坐火車；直升機教養法則是爸媽亦步亦趨地在旁盯着，尤其是功課教育，目標就是教出菁英小孩。

燈塔式育兒法的爸媽，鼓勵孩子自己解決問題，但也讓孩子知道，如果需要，爸媽會在他們身邊。例如孩子若是獨自去聚會，也要定期報平安並在說好的時間回家。

身為爸媽，有時難免會有插手干預小孩的衝動，燈塔式育兒法的爸媽則要訓練自己慢慢放手。

2. #非結構化遊戲

從前爸媽在幫孩子安排遊戲，總是要排地豐富有趣。但2025的新趨勢，是希望爸媽可以發現「留白」的價值。

所謂留白，就是讓孩子有時間休息、放空。而所謂「非結構化遊戲」，就是指那些沒有固定規則、沒有特定目標、沒有具體的任務，以及沒有事先設定的指令和方向的遊戲。在這種遊戲中，孩子們可以自由創作跟想像。

因為從前地爸媽總是會幫孩子編排一個忙碌的世界，孩子很少有機會感到無聊，並自己嘗試安排自己的行程，或是沒有解決問題的時間。

但在這些非結構化遊戲中，當孩子不用遵照大人給他們的行程表，孩子就可以發揮自己的創造力和想像力。例如給孩子一個呼啦圈、紙箱、粉筆、小石頭……讓孩子自己發明遊戲。

遊戲怎麼玩，他們自己決定，孩子並會從中學會駕馭世界、做出決定並建立關係。爸媽也會驚訝孩子創造地遊戲，其實比大人的指令，有趣多了！

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3. #冷靜角落

2025年育兒趨勢中，情緒教養更加重要。而冷靜角落（Time out）就是一種能夠幫助強化情緒技能，撫養高情商孩子的方式。

爸媽可以在這個冷靜角落中放置繪本、畫筆、磁力片等，，在這個舒適的角落，平靜的玩具或活動，可以幫助憤怒或不安的孩子在那個空間裏平靜下來。孩子還可以學習特定的平靜或應對技巧，他們可以在這方面進行練習，以幫助調節自己。

除了孩子需要冷靜，大人也需要冷靜一下，藉由建立一個積極暫停區，可以幫助爸媽和孩子跳脫原本糾結的狀態，達成溫和而堅定的正向教養。爸媽也可以減少發脾氣、增加耐心，

在這個安靜的空間中，孩子可以感受和處理情緒。用這種方式告訴孩子們情緒是可以控制的，暫停一下、重新調整是正常和健康的。

4. #玩具斷捨離

與其幫孩子不斷買玩具，2025年，父母將更專注於減少孩子的玩具。

玩具越多，孩子就越不會懂得珍惜。定期整理玩具，不僅會減少家裏成為玩具垃圾場的機率，並能夠延長孩子對玩具的興趣。當回頭檢視玩具是否該留下來時，能讓他們更珍惜玩具，並體驗更好的玩樂時間。

若孩子實在每樣玩具都捨不得丟，建議可以透過設置保留區的方式處理，不一定要當下馬上解決。

孩子也可以一起動動腦，這玩具是否該留下？還是送給需要的人？改造再利用？孩子也可以從中學習到不浪費的生活方式。

5. #訂閱制遊戲盒

在外國有很多公司因為為不同年齡層的兒童開發玩具，並且針對不同年齡設計出訂閱制的遊戲盒，而大受歡迎。這些品牌會邀請教育領域專家、兒童職能治療師、兒科醫師、資深軟體工程師等，依照孩子的成長歲段，設計遊戲盒，讓爸媽不用為了買玩具而大傷腦筋，同時這些遊戲盒又能確保滿足孩子的成長發展需求，同時也玩得開心！

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6. #讓孩子主導

從前是爸媽安排孩子一整天的行程，從課後班，到才藝班，到做家事、到玩樂，2025的趨勢，是鼓勵孩子自己製定自己的時間表，並遵循他們的興趣。從中發現自己的喜好，更了解自己。既是自己決定的，就會更有動力，且要自己負責，不能輕易半途而廢。孩子並會在這個過程中，享受成就感和快樂。

7. #同理心教育

過去教養強調溫柔堅定的教養，希望爸媽能同理孩子。而2025的教養趨勢，更強調孩子的同理心教育。不只爸媽要同理孩子，孩子也要同理爸媽、同理朋友、同理陌生人。

而透過同理心教育，對孩子自身也有益處。孩子會因此加強情緒調節和共情能力，增強孩子的適應能力和情緒健康。

8. #AI育兒

您可能已經厭倦了聽到這個AI詞，但無可否認，人工智慧 (AI) 無疑正在徹底改變孩子們的學習和成長方式。到 2025 年，您預計會看到人工智慧驅動的教育工具變得更加個人化和有吸引力。可以識別孩子獨特的學習風格，提供客製化課程並提供即時回饋。甚至還可以互動式說故事，或成為孩子的虛擬導師。人工智慧確實可以讓教育變得更容易和更有效。但在現在這個階段，家長還是要在旁邊看着，才能幫助孩子善用而不濫用。

9. #客製化課外活動

家長們正在放棄填鴨式的活動，轉而接受更有獨創性的課外活動。無論是程式設計課程、藝術治療或自然探索。人們越來越重視培養孩子的熱情和才能的活動。不管是實體課程或線上課程，都有豐富的資源，幫助孩子開發它們的潛能。

10. #冒險遊戲

英國埃克塞特大學（University of Exeter）領導的一項研究詢問了父母，他們的孩子多久玩一次「驚心動魄和令人興奮」的遊戲。研究發現，花更多時間刺激玩耍的孩子可能會經歷一些恐懼和不確定性，這有助於提升適應能力，其焦慮和憂鬱症狀也較低，且在疫情封鎖期間更快樂。

直升機式的保護孩子方式，已經漸漸從教養主流退場。2025趨勢會越來越鼓勵孩子冒險。一項新的研究表明，與同儕一起進行危險的戶外行為對於孩子的心理、身體和社交健康至關重要。放手讓孩子嘗試冒險遊戲，除了可以調整內分泌與自律神經系統、提高免疫功能，還能促進腦部發展，對孩子的情緒調節的能力也有幫助。

不花任何費用的冒險活動可能包含：在黑暗持火炬行走、獨自或與朋友一起探索森林、過夜露營、在河流或湖泊中游泳或划船、從鞦韆上跳下來、在滑板、溜冰或騎自行車上嘗試新技能、在室內或室外創建障礙賽道等等。

11. #互助育兒

就像「共享經濟」一樣，2025年，合作托兒服務、共讀團體和小組課外活動也越來越流行。各家庭之間組成互助團體，不只可以為彼此減輕兒童托育的費用，而且提供情感上的支持。而每個家庭教養方式都不同，清晰的界線和開放的溝通是可以長久互助育兒的關鍵。

12. #不溫柔教養

隨着之前溫柔堅定教養流行，實行了幾年後，爸媽才發現，這種溫柔的養育方式對父母來說是否太粗暴了？這樣難以達到的寬容標準，造就了疲憊不堪的爸爸媽媽。讓爸媽對於自己的父職/母職失去信心。因此遭到越來越多的反對。2025的溫柔教養，希望是有限度的，也會容許爸媽先處理自己的情緒，再處理孩子。

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2025 育兒社群關鍵字

13. #數位排毒

雖然有AI、Chat GTP等技術正等着孩子去探索，不過另一個正在興起的育兒趨勢，是全家人的數位排毒。

邀請家中成員留出一個上午、或一整天的時間，在沒有手機、平板的情境下一起度過。家人可以一起玩家庭遊戲、在社區周遭探險，或一煮一頓晚餐。有的家庭也會在家中設置一個「無3C區域」（例如臥室或餐廳）全面禁止使用電子產品。

要注意數位排毒不是只有小孩，爸媽也必須以身作則，如果限制小孩不能看平板，爸媽卻一直滑手機，那這個排毒便無法達到效果。通過數位排毒，可以讓家庭感情更深厚，並且可以降低數位社群所帶來的焦慮。

14. #抖音靈感資料庫

由於新手媽媽們在育兒領域極需要老手媽媽的建議，因此媽媽KOL仍然持續崛起，只不過舞台從部落格、Facebook、IG，轉到抖音、小紅書，甚至是Threads。

例如 TikTok 已經成為許多媽媽獲得育兒建議和靈感的平台。從辦新生兒派對到烹飪，到的趴着活動到幼兒的藝術活動....這些創作者利用自己的平台激發正念、環保和有意的生活方式，同時支持其他媽媽的旅程。但爸媽們也要小心在上面得到錯誤的資訊。要與其他專業資訊比對過濾。

15. #不再「分享」

經過多年的媽媽部落客、影片部落客、有影響力的人的po文被大量轉發，洩露有關孩子的各種資訊後，帶來或正面或負面的影響之後，2025年新趨勢，爸媽粹對孩子的網路形象更加謹慎。

因為千禧世代的爸媽更了解網路會帶來的影響。也開始意識到：我們的孩子幾乎無法控制自己的數位存在，爸媽應該要讓他們在網路上感到有安全感，而不是在未來的某個時刻，看見自己包尿布或是炸屎、吐奶的照片。從尊重孩子的隱私，教會他們同意、隱私和界限的方式。而不僅僅是在網路上如何展示自己奪眼球。

16. #懷孕隱私化

曾經，大家都會在Facebook和Instagram上大肆公佈自己懷孕了！隨着隱私意識的提高，甚至因為試管嬰兒等崛起，現在越來越多人已經選擇不再社交平台上公佈自己懷孕。反而會巧妙地隱藏自己的肚子，然後等寶寶出現，就用一種很「順便」的語氣說了一句：我生了孩子。

懷孕成為隱私，不向社交媒體解釋自己懷孕的人，就無須解釋，其他人也學會聰明不多問，尊重孕媽咪隱私。

17. #個性化服務

孩子的成長有階段性。關於育兒資訊的汲取，爸媽越來越需要量身訂製的個性化服務。以數據推算育兒階段的服務，可以幫爸媽篩去過多太多不必要的資訊，幫助爸媽節省時間。

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2025 育兒爸媽關鍵字

18. #酷媽媽 崛起

隨着海莉·比伯(Hailey Bieber) 和索菲亞·里奇(Sofia Richie) 等年輕明星以及艾莉森·庫赫(Allison Kuch)、傑西·瑪麗·史密斯(Jaci Marie Smith) 和娜拉·史密斯(Nara Smith) 等年輕名人也成為媽媽，我們看到這些名人改變了新媽媽的輪廓。這些 Z 世代的母親擁抱真實，並且不受傳統媽媽教條的束縛。也影響了育兒世界。

19. #富媽媽 風格

越來越多媽媽能成為自己喜歡的樣子，並活出屬於自己的樣態與精神。「富」的體現，從外表、打扮、穿搭到生活習慣、價值觀、人生態度等，都可以由外到內讓人生精彩飽滿。

富媽媽的穿着風格「Quite Luxury」，即是「安靜的奢華風格」，以中性色彩、俐落剪裁的版型服裝為時尚特色，做工與面料材質一定是最高級，並隱藏起醒目的精品Logo，打造出安靜不張揚卻高氣場的高級質感。

20. #媽媽自我照顧

除了照顧孩子，媽媽現在會把自我保健放在更優先的位置。只有自己身體健康、減輕壓力，才能提高工作效率，照顧孩子更能游刃有餘。

自我照顧的方式，包括為自己留出時間，為自己和孩子設立出界線，練習正念，做一些讓媽媽也能感受到快樂的活動。更刻意地照顧自己，讓媽媽能創造更平衡和充實的生活，也能夠更能支持自己的孩子。

21. #睡眠最大化

只要是新手爸媽，在孩子6歲之前，就沒有好好睡覺的一天。而爸媽通常也放棄了追求睡飽的權利。

但是2025趨勢會希望爸媽盡量恢復到懷孕前的水平。要達成睡眠最大化，有兩個方式：1.盡量找時間小睡；2.學會放手。在安全的狀況下，試着不要因為孩子每次小哭或啜泣就起身查看，才能達到充足的睡眠。

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22. #育兒工作重新分配

養育子女有許多隱形的精神成本，常常讓人感到難以承受。2025的新趨勢，是重新分配這些隱形成本工作，與爸爸更公平地分擔養育責任。隨着越來越多的媽媽認識到自我照顧的重要性以及優先考慮自己的福祉的必要性，這一趨勢正在獲得關注。藉着這樣的方法，才能創造出健康、平衡且可持續的育兒生活。

23. #無爸爸晚餐

「無爸爸晚餐」成2025年的流行趨勢。匹茲堡 Thriveworks育兒專家莫妮卡·奎納爾 (Monica Cwynar)表示：「『無爸爸晚餐』的常態化鼓勵家庭在用餐中擁抱自發性和真實性，讓每個人都能享受在一起的美好時光，而不受嚴格的時間表的束縛。 無論爸爸是否在家，大家都可以開心用餐。這讓大家擁有自由感，無須靠晚餐也能培養聯繫感。」

另一方面，這些晚餐可以成為人生的一課。 「會讓孩子們知道生活並不總是完美的。」

24. #選擇性未婚媽媽

隨着女性在經濟上表現越來越獨立，2025年後會有越來越多的女性，「選擇」成為未婚媽媽。除了照顧小孩之外，她們不想面對與另一半的爭吵，無須照顧婆婆。與孩子一起建立自給自足的小家庭。

25. #爸爸育嬰假

近年職場的「性別平等」意識高漲，因此「男性是否也能申請育嬰假」成為討論焦點，儘管政府已明文規定「可申請」，但是許多男性勞工考量團隊氛圍、公司文化，甚至礙於過去的職場潛規則、約定俗成，總是對於「育嬰假」權利卻步，甚至有「看得到吃不到」之嘆。但也有越來越多的爸爸請育嬰假，並把經驗分享出來，給其他爸爸勇氣。

2025 育兒生活居家關鍵字

26. #多巴胺風格

前幾年居家風格瘋狂流行莫蘭迪色、 米色調（Beige）、奶茶色，連起居室、幼兒園也都是以這樣的風格在布置，但這一趨勢也代表了父母的過度參與和主導幼兒童年。２０２５年孩子的居家風格走向相反的趨勢，它擁抱超個性化、不完美、色彩和豐富的設計。多巴胺風格風潮延續至居家空間，尤其是充滿孩子的家庭。

軟裝的多巴胺風格的注重簡單、活潑、繽紛、充滿活力的設計元素，這使得家居環境與氛圍不再乏味無聊，而是充滿活力。多巴胺風格多展現鮮豔大膽的撞色搭配，可追溯到包浩斯主義藝術風格，從早期無論是平面設計還是建築設計都不乏感受到色彩使用上在當時的重要特色。強調高飽和度的色調，多巴胺風格更貼近如孩童純粹繽紛且豐富的內心色彩。

27. #零甲醛

甲醛是一種無色、具有刺激性氣味的化學物質，常見於新裝修的房屋、傢俱和衣物中。為了保護寶寶的健康，我們必須采取一些措施來降低甲醛對他們的影響。

家裏像是木夾板、壁紙、乳膠漆等許多裝修建材所使用的黏劑或塗料都可能含有甲醛，或是油漆中含有過量的有毒物質，會引發人體身體不適，這些有毒物質揮發時間甚至長達3~15年！

因此目前許多爸媽在裝潢新屋，從漆料到挑選建材時，都寧可多花一些前，挑選具有環保標章、符合綠標章的低甲醛商品，保護家中的寶寶。

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28. #低敏居家空間

隨着空氣污染越來越嚴重，長期處於空氣品質不佳的環境裏，對認知能力及情緒行為發展都有負面影響。

安靜、高性能、設計極簡的空氣清淨機，將是家中必備。它們無縫地融入嬰兒房室內設計中，保護寶寶應對各種環境挑戰的空氣清淨器捕捉灰塵和過敏原，還能幫助消除異味和有害氣體，幫助寶寶降低皮膚過敏和氣管疾病發生機率2025人們開始轉向有助於減少過敏原、改善通風和保持家居更清潔、更安全的產品。而呼吸好空氣成為的第一道防線。

29. #乾濕兩用電器

時間有限的爸媽們，在選擇電器上傾向更有效率。2025類似像吸塵機/洗地機這樣乾濕兩用吸塵器會越來越受歡迎。到 2025 年，我們預計結合吸塵和拖地功能的混合設備將變得更加普遍。既可以吸塵又可以拖地的設備將簡化清潔程序，使其更快、更有效率。

30. #洗碗機(越來越普遍)

2025年，尤其是在台灣，洗碗機成為大勢，正從少見變成必備。為了減少雙薪家庭洗碗的時間，也為了挽救因洗碗而爭吵不斷的婚姻，家電產品成了最佳解方。在室內設計上，許多居家空間設計師，也會將洗碗機等三機空間先預留，管線先抓好。三機意識越來越普遍。

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2025 育兒用品關鍵字

31. #永續育兒

為了可以給孩子一個更好的未來，爸媽們越來越講求永續育兒，降低家庭的碳足跡。

提高永續性的一種方法是減少購買玩具，但要確保您購買的玩具是高品質且可以長久使用的。另一個趨勢，是爸媽願意以比較高的單價，購買頂級嬰兒車、汽座等，並確保這些物品可以長久使用。

除了服裝、兒童玩具更重視永續質材，包括孩子的奶瓶和水壺等配件質材，在2025也有轉變趨勢。父母們正在逐漸放棄塑膠和矽膠，轉而使用玻璃和不銹鋼。玻璃的碳足跡最低，但爸媽也要小心使用避免摔破。

不鏽鋼製造過程相對耗能，但但因為不需頻繁更換，使用時間拉長也能降低每次使用造成的環境影響。2025 年家長也會優先考慮無毒環保的品牌。

32. #多包容性玩具

2025 年的玩具趨勢將聚焦於包容性、啟發孩子的創造力。2025 年的玩具架上將充滿反映各種體型、能力和文化背景的玩偶和人偶。今年的玩具將為孩子們提供更多方式以正面的眼光看待自己和他人，從小就培養同理心和包容性。支持這些理念的玩具品牌如Tonies和Jelly Cat等品牌以及Barbie和American Girl Doll等在2025年會持續成長。

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33. #精準數字育兒

現代爸媽在育兒的時候越來越仰賴精準數字：例如爸媽越來越依賴泡奶器，再也不是把奶滴在手腕上，用感覺來評測溫度。還有額耳溫槍也是後疫情時代家中必備，務求快速、精準。尤其在嬰兒頻頻發燒的嫩嬰時期，爸媽對於精準溫度更是仰賴，能夠幫助爸媽快速辨識孩子體溫的額耳溫槍大加分。

34. #嬰兒落地床

隨着爸媽更鼓勵孩子自由探索，落地式沙發嬰兒床在2025年越來越流行。一方面可以防止孩子翻身摔下床受傷，二方面可以讓好動的孩子能夠自由活動。加上床圍，媽媽也可以有餘裕做菜做家事。

35. #客廳式育兒

過往的家庭生活，會規劃出一個起居式，裏頭擺滿了孩子的玩具和繪本。但隨着現今爸媽花越來越多的時間工作，和小孩相處的時間日少，爸媽可能因為懷抱着內疚感，會希望跟孩子爭取相處更多時間。

因此，在客廳踩到樂高積木，或是地上擺滿衣衫不整的芭比娃娃、軌道車，餐桌上放着爸媽的筆記型電腦和文件，已經是2025的育兒常態。

雖然這會讓家中常處於混亂狀態，但你可以說自己只是採用「客廳式育兒」，讓自己從負最感中釋放。減輕自己的育兒壓力。「混亂是暫時的。但有爸媽相伴的童年記憶，可是一輩子的。」

2025 育兒時尚關鍵字

36. #有機材料

到 2025 年，爸媽對孩子服裝的材料將比以往更為重視。逐漸捨棄聚酯纖維的嬰兒服飾，改以竹纖維、有機棉、亞麻和莫代爾纖維等材質代替。使用有機布料、再生布料或是可生物溶解的布料，會在爸媽的心中大大加分。生產高品質有機服裝的品牌將更受歡迎。甚至連汽座，都開始講求有機環保。

37. #設計師兒童服裝

兒童奢華時尚是一種正在蓬勃發展的趨勢，許多精品設計師紛紛涉足童裝市場。這種轉變是由於對高品質、時尚服裝的需求不斷增長而推動的，這些服裝讓孩子們能夠表達自己的個性，同時跟上最新的時尚潮流。

例如Tory Burch 與藝術家 Francesca DiMattio 合作製作了一系列童裝，飾有醒目的彩色印花，既引人注目又時尚。Acne Studios 以其前衛和現代的設計而聞名，也涉足兒童時尚領域。他們的童裝系列反映了品牌的成人系列，提供既時尚又獨特的單品。這些合作不僅為年輕一代帶來了高級時尚，還確保孩子們的衣櫃裏裝滿了時尚舒適的單品。

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38. #寶寶奢華護膚程序

越來越多寶寶有皮膚炎、疹子的困擾。因此護膚保養不再是女人的專利，寶寶的護膚程序，有時候比媽媽還要驚人。

除了沐浴清潔、潤膚保濕外，還會搭配寶寶按摩的手法，及時鎖住水份，潤澤肌膚，同時產品溫和的成分也很重要。

39. #嬰兒派對

近來不只是周歲派對，嬰兒性別派對已成流行。但從Pinterest上的流行趨勢越測，2025年，我們會看到的嬰兒派對將會多更多！例如：「牙齒派對」(第一次掉牙)或「掰掰尿布派對」(訓練如廁成功)爸媽會找各式各樣的藉口，去舉辦家庭派對，與好友相聚，並累積孩子的美好回憶。

40. #萬聖周

2025年的萬聖節是星期五，所以萬聖節將不只是10/31，而會將戰場延長到周末。而且由於現在學校、百貨商場、公園都會舉辦萬聖節活動，因此萬聖節將有延長成萬聖周的趨勢，讓寶寶的扮裝服可以穿得更久，從另個角度來看，這樣也更划算，是吧？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2025育兒趨勢40關鍵字：燈塔式育兒、非結構化遊戲、酷媽媽、不溫柔教養、低敏空間……正流行！】