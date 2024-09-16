教養｜喝罵有用嗎？孩子不聽講遭惡父狠罵！事主看不過眼發文公審

「家家有本難唸的經」，隨着時代與環境變遷，不同父母管教孩子的方式也有着極大差異。一名網友發文爆料，目擊家長在路邊「揍小孩」，讓他氣得發文怒罵：「怎麼糟糕的父母，一定要在外面這樣搞嗎？」



有網友目擊家長在路邊「揍小孩」，氣得他上網發文爆料。（Facebook群組 / 爆廢公社）

一名網友在Facebook群組「爆廢公社」中發文，表示路邊有名孩童看到蟑螂爬到自己身邊，想把蟑螂砸死，反遭母親責罵，當時一家三口準備撐傘要回家，孩童因害怕蟑螂遲遲不敢前進，父親氣得當場將他抓起來「訓斥」，讓目睹全程的事主忍不住發文怒罵：「怎麼糟糕的父母，一定要在外面這樣搞嗎？」

事主也感嘆道自己兒時同樣有過悲慘的經歷，「以前只要發生甚麼事父母就罵我，所以怕講了他們會抓狂，而母親看到我成績掛蛋就會用藤條抽我一個小時，說是在教我好好用功唸書，腿上充滿了瘀青與血痕，若有考試，那就是等着回家被『教』，母親從來沒有深入了解原因的根本，也不會教我怎麼應對人際關係，到後來我便成了他們眼中教不來的『自閉小孩』」。

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貼文曝光後網友紛紛留言回應，有人認為事主肯定沒有養過小孩，才不理解父母為何如此教育：

．「養不教父之過…自古慈母多敗兒」

．「不知它人苦。就不要說風涼話了，真的親身體驗過，才知育兒之難及苦」

．「不抓好孩子跑到馬路上，你又有話講」

．「現在有些小孩你跟他好好說是不會理你的，反而爬到你頭頂作威作福大小聲」



也有網友贊同事主的想法，認為父母「當街教育」的做法不太妥當：

．「雖然過頭了，至少他有在教，總比把小孩寵成熊孩子好，但真的不要用打的」

．「雖然說這方式不好，但也不知道發生甚麼事情讓爸爸理智線斷裂，希望別造成太大傷害就是」



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