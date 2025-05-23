性教育要從小開始1-6歲分階段學習認識身體、建立界線、辨識危險

父母總希望能保護孩子的安全，但我們無法時刻陪伴在側。因此從小開始教導孩子理解身體界線、辨識風險、保護自己很重要。性教育應該從小開始，以下整理了適合1至6歲孩子的性教育方向，家長可以在日常生活中，逐步建立孩子的安全意識與自我保護能力。



引導孩子認識身體

1.用正確詞語稱呼身體部位：家長應儘早教懂孩子身體部位的正確名稱，特別是私密部位，如陰莖、陰道等。如果孩子年紀尚小，家長覺得醫學名稱過於直接，也可先使用通俗的暱稱作輔助，例如「小妹妹」、「小弟弟」等，再逐步過渡至正確的名稱。

2.介紹私密部位的定義：教導孩子平時會穿衣遮掩的部位，就是私密部位，例如胸部、臀部、生殖器，不是任何人都能看或觸碰。只有在特定情況下，才可以由父母或醫生照顧或作檢查。

3.保持自然的態度：大人在談論這些內容時的態度，會影響孩子怎樣看待自己的身體。討論身體話題時，家長不應閃躲或嘲笑，讓孩子覺得這些是可以自然問、安心講的事情。

幫助孩子建立界線意識

要學會保護自己，首先要知道自己有拒絕的權利 ，讓孩子知道自己可以說「不」。

1.接觸有分不同類型：教導孩子不是所有觸碰都一樣。教他們了解哪些動作是安全觸碰，哪些是不當觸碰，會讓人感到不舒服或困惑。不過同一個動作可以是關心，也可能令人不安。孩子需要知道：只要覺得不舒服，就有權利拒絕。

2.練習說「不」：家長應教孩子堅定地拒絕，例如「不要碰我」、「我不喜歡這樣」，教他們保護自己。家長也可以假設不同的情況，讓孩子練習說不。

3.尊重孩子的意願：不要因為「禮貌」就強迫孩子去抱或親吻人。即使是關係親近的親人，也應尊重孩子的意願，讓他們知道自己的身體自己作主。

4.相信自己的直覺：孩子未必說得出為什麼感到不安，但直覺也是一種訊號。鼓勵他們相信自己的感覺，如果不安，即使不知道確切原因，也可以跟大人說出疑慮。

性教育應該從小開始，讓孩子學會保護自己。（Freepik）

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教孩子辨識危險情況

1.從日常中辨別：家長可以多用生活例子與孩子討論，哪些情況安全，哪些情況可能有問題，例如和家人一起出門是安全的；陌生人邀請單獨離開是危機的。

2.察覺奇怪行為：讓孩子知道，如果有人說「不要告訴爸爸媽媽」、頻繁送禮、總是想單獨見面，都有可能是奇怪的行為，應盡快告訴父母。

3.設定家庭暗語：約定一個只有家人知道的詞語或手勢，這樣在不方便講明的情況下，孩子仍然可以求助。

4.分清秘密與驚喜：讓孩子明白，有些不涉及傷害的驚喜，例如生日派,對可以適當保密，但如果關於身體接觸的「秘密」、不可以跟父母說，那就是不正常的，應主動告訴父母。

5.識破誘騙手法：多舉例說出常見的誘騙手法，例如有人可能會用「幫我找狗狗」、「我有玩具給你」等藉口接近孩子，甚至謊稱認識父母。家長可以多用遊戲方式模擬各種情境，幫孩子建立直覺式的應對。

不同年紀的性教育重點

1-2歲：知道身體部位名稱，建立基本衛生習慣。

2-3歲：進一步認識身體差異、學會尊重自己與他人界線、有公眾空間與個人空間的概念。

3-4歲：私密部位只能由特定照顧者在特定情況下接觸，開始理解「這樣不對」是什麼意思，練習說「不」，培養隱私意識。

4-5歲：更理解隱私與界線，開始辨別性別角色與常見觀念，能表達和理解情緒

5-6歲：學會尊重他人的選擇與感受，培養應變能力與基本風險判斷

