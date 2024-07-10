性教育｜爺爺貪玩「拍孫女屁股」！新抱嚇親力勸：身體界線要抓好

一直以來性騷擾事件備受關注，父母尤其專注教育孩子性觀念。男女有別，有位台灣母親對於公公及孫女間的身體接觸是這樣拿捏界線的。



性教育從小就要開始，拜託不要覺得父母大驚小怪。（Canva）

早前，藝人黃子佼因被爆出購買未成年不雅片，形象大受打擊，許多父母擔心之餘，也開始加強對孩子的性觀念。一位母親透露，早前公公與女兒玩耍時做此事，雖有當場制止，但對方的反應讓她相當無奈。

一名2歲半女兒的母親在Dcard發文表示，自己一直都不避諱教導孩子性觀念，包括透過繪本來告訴女兒男女有別，如果發生被亂摸、亂看的情況發生要大聲拒絕，學會保護自己的身體。

一直到有日到老爺奶奶家，看到老爺抱着女兒本覺得沒甚麼問題，沒料到女兒突然大聲和她反映，「媽媽！爺爺拍我的屁股！」嚇得她馬上過去，看到爺爺開玩笑「輕浮地拍拍屁股」，但她仍然當面教導女兒，私下也誇獎女兒並說到，「爺爺不可以碰我們的屁股喔，那是身體重要的地方。」

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在事後事主也認真和老爺奶奶表示，「有在教小孩身體重要的部位不能讓人亂摸，其中屁股就是，因為小孩也去上學了，常常不在爸媽的視線裏，保護自己的身體蠻重要的。」奶奶也扮演了神隊友的角色幫忙附和，但老爺還是一臉覺得「只是好玩」，讓她不禁緊張起來。

事主補充說到，如果未來再發生，她一定會拒絕老爺與女兒接觸，「性教育從小就要開始，拜託不要覺得父母大驚小怪，每個人都改自己抓好身體觸碰的界線好嗎，即使是面對一個小朋友。」

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