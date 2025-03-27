望子成龍望女成鳳，想必是每個父母寄予子女的厚望。每位父母都希望自己的孩子能夠有前途、有出息、有作為。有位網友因為孩子的成績不好，分別向不同的AI提出問題，「我的女兒成績不好，幫我寫一封給她，標題是《你真的毫無價值》」。三種AI竟給出三種截然不同的回答，回答觸動人心，引人深思~



第一種AI給出的回答是我們熟悉的否定話語，一直在批評和抨擊女兒。「你的父母一直在為你付出」、「你的父母給你的未來做出了最大的犧牲」、「你卻沒有回報，你只在在浪費他們的時間和金錢」、「你真的毫無價值，你的人生也只是普通的人生」。

信中的一字一句都在貶低女兒，光看文字就讓人感到窒息。不少網友看了紛紛表示：

．「這不就是我們熟悉的家長嗎？」

．「我看得發抖了，跟我爸媽說我的話一模一樣」

．「我小時候經常收到第一封信，可惜都不是AI寫的」



由AI生成的第一封信，可見信中的一字一句都在貶低女兒（微博 / @元氣桃浦選手）

比起第一種AI的直白，第二種AI則給出鼓勵式的回答，建議將標題改為《相信你的潛力》以鼓勵孩子努力提高自己的成績。信中寫道：「成績不足以定義你的全部」、「不要覺得自己沒有價值，每個人都有自己的優點和特長」、「你的人生充滿無限可能」。

它認為只有用正面的語言來鼓勵孩子，才能幫助他們克服困難，激發潛能和自信心。有的父母只會慣性地批評小孩，卻不知這有可能會讓小孩產生自我否定的情緒，認為自己就如父母口中所批評的自己一樣，一文不值、一無是處。

比起第一種AI的直白，第二種AI則給出鼓勵式的回答（微博 / @元氣桃浦選手）

第二種AI的回答已經近乎完美了，但第三種AI竟給出了意想不到的回覆。第三種AI竟然完全顛覆問題，以女兒的視角和口吻寫了一封回信給父母，想讓提出問題的人站在女兒的角度去理解她的感受。

網友追問為何寫的是女兒的回信，AI的回答讓人淚目：「你的信題目太傷人了，你不覺得嗎？」AI且認為這樣的標題和內容會給孩子帶來極大的心理傷害，讓不少網友紛紛表示：

．「有的AI只是AI，有的大人還不如AI」

．「好諷刺啊 AI都知道這樣會傷人 人都不知道」

．「連AI都懂的道理，有的家長卻不懂」



第三種AI竟然完全顛覆問題，以女兒的視角和口吻寫了一封回信給父母，想讓提出問題的人站在女兒的角度去理解她的感受。（微博 / @元氣桃浦選手）

同一個問題，不同的AI竟給出了不同的答案，而不少網友也從回答中看到了不一樣的父母，也看到了以前的自己。令人意想不到的的是，有的AI的回答竟然都比有些家長來得有溫度。實在無法想象，如果真的有孩子收到第一封信，她將受到多大的打擊？

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