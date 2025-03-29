孩子不願跟你分享校園生活？威廉王子也面對這狀況　試用5招破冰

身為父母，你卻常常不知道該怎麼跟孩子好好聊天嗎？或是說，你感覺孩子根本不想跟你說話？別緊張、別沮喪，就連英國王子威廉，也跟你有一樣的困擾！連他都坦承自己想跟孩子聊天卻遭到孩子們的句點（冷落）。



威廉王子早前在訪問英國利物浦的學校時，被人詢問 —— 11歲的喬治王子、9歲的夏綠蒂公主和6歲的路易斯王子，每天在學校學到了甚麼？威廉王子坦言：「他們總是甚麼都不說。」

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孩子為甚麼不跟你說話？

有些孩子比較願意敞開心扉講述自己的一天，但有些孩子很不願意多說，特別是男孩。除了性別因素外，性格也會影響孩子是否願意敞開心扉。內向的孩子可能需要更多時間來處理他們一天的生活瑣事，可能不會自然地分享細節，對學校感到不知所措或焦慮的孩子更可能會避免談論這件事。如果你又是一個容易批評孩子的父母，他們可能也不願意敞開心扉。

孩子的年齡也是原因之一，年齡較大的孩子，尤其是青少年，往往重視同儕關係，不會將父母視為他們分享心事的第一順位。

孩子為甚麼不跟你說話？如何讓孩子談論他們的一天

向孩子們提出具體的問題是讓他們敞開心扉的關​​鍵。請避免那種只會得到「是」或「否」答案的問題。詢問詳細的問題可以讓孩子們知道你願意傾聽，真的有興趣參與，並且重視他們的意見。

建議從詢問他們的社交生活開始，例如他們午餐時和誰坐在一起，或課間休息時和誰一起玩耍。年齡大一點的孩子可能更願意談論他們的活動或朋友。這些主題可以為其他討論打開大門，尤其是關於學習狀況的討論。

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孩子為甚麼不跟你說話？如何與年幼的孩子聊天

對於年幼的孩子，鼓勵父母採用以遊戲為基礎的對話方式。先一起畫畫、玩玩具或參與活動，讓他們感到輕鬆自在，也請記得表現出熱情。以下是家長可以向學齡前和小學年齡層的孩子提出的一些具體問題：「有甚麼回家作業？」「今天最喜歡的活動是甚麼？」「老師今天帶你讀了甚麼書？」

孩子為甚麼不跟你說話？與大孩子聊天，時機很重要！

有時，當你試圖詢問孩子一天過得如何時，他們會把它當作審問。與大孩子交談時時機至關重要。在學校度過漫長的一天後，孩子們最不想做的事情就是談論他們在學校做了甚麼。你可以隔一天或兩天，再問前幾天的問題，這會讓你的孩子知道你在關注他們，並關心他們所關心的事情。以下有兩個適合所有年齡層的問題：

．「你昨天最美好的時光是甚麼？」

．「昨天有甚麼事讓你覺得很開心嗎？」



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更多可以促進與孩子談論他們生活的策略包括：

1. 談論你自己的一天

2. 固定談話的時間：為年幼的孩子建立儀式和常規，對於幫助孩子感到安全和被傾聽非常重要。

3. 講述你自己的故事

4. 不要評判事情

5. 最好與最壞：建議讓你的孩子描述他們一天中最好的部分，然後描述一天中最糟糕的或最具挑戰性的部分。

希望孩子分享一天中發生的事情，更多是父母的需要，而不是孩子的需要——所以要有耐心，給孩子們空間，最終，當他們準備好時，大多數孩子都會敞開心扉。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：威廉王子無奈坦承，想跟三個孩子聊天卻一直被句點。問「今天學校發生了什麼事？」為何孩子都不願意聊聊？】