多吃可致性早熟、蛀牙易肥！草莓牛奶、布甸「5食品」孩子別多吃

你的孩子會不會吃了很多，看似健康卻是食物地雷的食物啊！不少父母或是祖父祖母都會以為現榨果汁、大骨湯，或是乳酸菌飲料是健康食品，是孩子下課後最常補充的小點心，但不知道這些看似營養豐富的食物，其實卻隱藏着不少的健康風險啊！如果偶爾才吃是沒有問題的，但是「常常吃」就完全不建議喔。



以下這些食物，還是讓孩子淺嚐好了！（按圖了解）



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你在意孩子的飲食嗎？相信大部分的爸媽都是肯定答案。但是，話雖如此，你的孩子會不會吃了很多，看似健康卻是食物地雷的食物啊！

不少父母，或是祖父祖母都會以為現榨果汁、布甸，或是乳酸菌飲料是健康食品，也是孩子下課後最常補充的小點心，但卻不知道這些看似營養豐富的食物，其實卻隱藏着不少的健康風險啊！如果偶爾才吃是沒有問題的，但是「常常吃」就完全不建議喔。以下５款兒童飲食地雷，爸媽不得不防！

兒童飲食黑名單1 : 乳製品飲料

市售的乳製品飲料，包括如香蕉牛奶、草莓牛奶其實並不健康！如果看清楚成分表，就會發現會添加大量糖分和香料、化學製品。這類加工飲品不但熱量高，還可能影響孩子對其他營養素的吸收呢。

兒童飲食黑名單2 : 現榨果汁

常被認為富含維他命以及纖維的現榨果汁，真的健康嗎？事實上，由於榨汁過程中去除了果肉中的膳食纖維，僅剩下果糖和水分，非常容易讓小孩一次攝取過多的糖分。

兒童飲食黑名單3 : 布甸

布甸似乎是最能代表童年的食物！事實上，布甸的添加物不少，糖分也很高呢！除了會因為吃太多糖分容易蛀牙、變胖之外，也會容易讓孩子營養不良、免疫力下降，對健康有不少影響！

兒童飲食黑名單4 : 大骨湯

祖父祖母最愛給孫子補充大骨湯！以為多喝大骨湯，就能補充骨頭最需要的鈣質、或是膠原蛋白；但實際上，看似熬得白白濃濃的大骨湯，其實多是富含脂肪，喝多了只會增加體重，而不會增加鈣質。

兒童飲食黑名單5 : 乳酸菌飲料

孩子多喝乳酸菌，真的可以改善腸道健康和過敏嗎！？不少乳酸菌飲料為了好喝，可是加了不多的糖與香料，可是會過敏機率或其他症狀的可能。適度飲用符合健康規範的乳酸菌飲料才是最好的選擇！

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避免性早熟，這6食物少碰

除了生活中不少看似健康卻隱藏風險的食物，不少孩子提早性早熟，也會影響生長，以下6大類食物建議少碰為佳！

高油脂食物

朱古力、蛋糕及油炸物等，大家都知道少碰為妙，偶爾吃可以，可不要讓孩子上癮了。

高糖食物

蛋糕或含糖飲等，不僅會造成肥胖，也會誘發性早熟。

高荷爾蒙食物

包括雞屁股及雞皮等，也是地雷食物。

高蛋白食物

魚精、蜆精及蛋白粉等，這些過於精緻的食材，也容易誘發性早熟危機。

塑膠容器食物

包括超商的微波食品或是袋裝食物，一旦容器遇熱會產生釋放塑化劑影響內分泌，建議少吃。

不明保健食品

包含蜂王乳等，會產生類雌激素的不飽和脂肪酸，同樣會誘發性早熟。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：兒童飲食5個黑名單，看似健康，卻不能常吃！孩子最愛的草莓牛奶，阿嬤大骨湯都上榜！加碼6大性早熟食物一定要筆記】