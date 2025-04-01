幼兒認知發展｜三個遊戲建立物體恆存概念 提升記憶力及邏輯思考

認知發展｜捉迷藏和藏寶遊戲看似簡單，但對嬰兒的認知發展具有深遠意義。這些遊戲不僅能帶來樂趣，更能幫助孩子建立「物體恆存」的概念，各位家長不妨和子女一起進行小遊戲，為子女未來的記憶力、邏輯思考打下基礎。



甚麼是「物體恆存」？

「物體恆存」是嬰兒認知發展的一項重要能力，它是指即使物體不在視線範圍內，孩子仍能理解物體是存在的。由於嬰兒早期尚未具備這種認知，因此當某樣物品被遮住時，他們會以為物品突然消失了。

「物體恆存」的重要性

「物體恆存」能夠讓孩子在時間、空間和因果關係等有著更高層次的認知。當嬰兒掌握「物體恆存」的概念後，他們的記憶力和安全感會顯著提升，例如減少因短暫看不見父母而產生的焦慮情緒。這一概念還有助於邏輯推理和想像力的發展，因此對嬰兒的腦部發展極其重要。

三個幫助建立「物體恆存」的遊戲

1. 藏寶遊戲

家長可以嘗試將孩子喜愛的玩具部分藏在枕頭下或毛巾中，引導孩子去尋找。不過，在初次進行藏寶遊戲時，建議不要完全掩藏玩具，以減少孩子因找不到而哭泣的情況。隨著孩子的理解力增強，可以逐步增加挑戰。

2. 掩臉遊戲（Peek-a-boo）

父母可以用雙手遮住自己的臉，然後迅速露出，讓孩子體驗「失而復得」的感覺。這不僅能讓孩子感到安全，還能加深孩子對「看不見不等於不存在」的認知。當孩子長大一點的時候，也可以嘗試在安全的情況下用毛巾遮住他的眼睛，有助讓孩子明白眼前一切瞬間消失只是個「錯覺」。

3. 捉迷藏

家長可以躲在容易被孩子看到的藏身之處（如窗簾或沙發後面），接著輕聲呼喚孩子的名字，吸引他循聲找到你。這個遊戲能夠幫助孩子理解即使看不見父母，父母仍然在身邊，從而增強安全感。