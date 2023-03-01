學前教育｜幼兒不宜過早學寫字應先訓練4大能力 寫前訓練活動一覽

小朋友練字功課一向都是家長的熱門話題，不時有家長分享孩子的功課，指老師非常嚴厲，經常吹毛求疵找錯處，令不少學生怕寫字。家長如果想提早為幼兒做好學寫字的準備，可以為他們訓練4方面的能力。



幾多歲應開始學寫字？

根據香港課程發展議會編訂的學前教育課程指引，幼兒到幼稚園高班（5歲至6歲）時，可以開始寫字，因為大部分學生已具備學習寫字的能力。

指引亦指出，教師和家長其實不應期望就讀幼兒班（3歲至4歲）的學生能夠寫字。在要求學生書寫前， 須先培養其學習寫字的能力，例如小肌肉的運用能力、手眼的協調及方向的概念。

大部分幼兒到5歲至6歲時，已具備學習寫字的能力，可以開始寫字。（PhotoAC）

學寫字前應訓練4大能力

手眼協調



如果想訓練孩子的手眼協調能力，可進行以下活動：穿珠或穿吸管、用手或匙羹將大小不同的豆放入一個大盒內、拍球、鎚錘床、打彈子、砌積木、拼圖、填色、剪貼、玩迷宮、將膠圈輪流滾出及接回、玩手指偶等。

訓練小肌肉的運用能力



如果想訓練小肌肉的運用能力，可進行以下活動：砌積木或膠塊、拼圖、搓粉糰或泥膠、穿線、按瓶口的大小配上不同的瓶蓋、玩沙、繪圖、色糊畫、圖片的堆砌、拼砌及鑲嵌等。

運用書寫工具的能力



如果想訓練運用書寫工具的能力，可讓孩子繪畫直線、斜線及圓圈等。

訓練方向感



如果想訓練方向感，可讓孩子順序排列圖片、駕駛玩具車、繪畫行車路線等。

家長如果想提早為幼兒做好學寫字的準備，可以為他們訓練4方面的能力。（PhotoAC）

鼓勵孩子學習應否用「獎勵」？

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觸摸立體字增加學習意慾

仔仔學寫「晴天」，感到挫敗不禁哭泣，他寫完「日」字，覺得寫得不好所以自己擦掉文字，再寫再擦，然後很失落。他認到「晴天」，但由認到再到寫到，還有少少距離。「晴」字有分兩邊，「青」字有分上下部分，牽涉空間感。仔仔係動覺學習者（Kinesthetic learner）要透體肢體動作來學習，於是我嘗試用泥膠拼「晴天」，摸著晴字能令他的心情好點。

每個小朋友學習速度和吸收能力都不同，有些小朋友在學習方面需要較多的時間和耐性，但不要緊，找到對的方法，發掘孩子獨特的學習方式，事半功倍。