婆媳｜奶奶主動贊助首期買樓！事後竟改口要還　新抱大失預算

在手頭寬裕的前提下，不少父母都願意贊助或者借錢補貼子女買房，不過若是沒有談好條件，便很容易引起誤會與爭端。一名人妻發文表示，當初夫妻買房時，奶奶說願意幫忙贊助首期，不料事後卻改口稱這些錢是「跟外婆借的」，日後還是要還，讓事主相當崩潰，認為生活負擔加重許多。對此，網友的反應兩極，有的人認為奶奶應該事前說清楚，有網友則表示還錢合理，天下沒有白吃的午餐。



一名人妻在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們夫妻買房時，奶奶曾表示要幫忙出首期，然而下斡旋後，奶奶才改口稱頭期款的錢是跟（事主丈夫的）外婆借的，日後還是要還。

事主聽完相當傻眼，指出現在除了要負擔養育小孩的費用及房貸外，還得還首期款項，負擔極重，雖然丈夫認為沒甚麼，但若是最初奶奶有說明是借款，他們倆夫妻也不會決定買房。

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有網友認為奶奶的做法確實有問題：

．「奶奶這是哪招？奶奶應該是本來有一筆錢，她才會這樣講吧」

．「奶奶這樣真的滿噁的」

．「當初既然說了要幫忙出頭期款，就不該食言。難道長輩可以這樣騙晚輩？」



不過也有人認為奶奶要求還錢很合理：

．「你們夫妻的問題，天下沒有白吃的午餐」

．「幫你們付首期，又不是說給你們，要你們還有甚麼不對？也許是擔心其他兄弟姐妹會計較」

．「人家幫你，不懂感恩，還覺得是應該的，我就問房子是奶奶的名字嗎？」



還有人提出不同觀點，指出還錢總比欠人情好：

.「我還寧可是借，起碼錢還了，我底氣還在，畢竟拿人手軟」

.「你有沒有想過，如果你拿了奶奶的贊助錢，她在你身上是有功勞的，她在你家作威作福你可願意？」

.「換一個角度想、如果今天她沒付錢，也沒臉要求搬來跟你們住」

.「自己還一還，以後他們就沒得指手畫腳了」



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