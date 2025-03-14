直資小學｜26/27年度小一入學報名/面試/簡介會/學費｜持續更新

直資小一報名｜全港大部分直資小學於福建中學附屬學校每年4月至5月陸續公布2026/27學年小一入學報名及簡介會詳情。現時全港共有21所直資小學，當中包攬傳統名校，同時也有學校升上一條龍中學、直屬中學。《01親子》為大家羅列直資小學小一入學申請詳情，包括日期、學費及報名詳情，以及簡介會日期。



全港直資小學26/27學年報名日期詳情+面試日期+學費詳情（持續更新）

香港東區直資小學



港大同學會小學

小一報名日期：2025年5月3日至5月24日（下午1時正）

報名方法：網上登記

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：2025年5月3日(星期六)舉行三場「小一入學簡介會」

小一學費：$35,830（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍（港大同學會書院）

宗教：不適用

漢華中學(小學部)

小一報名日期：即日至10月12日

報名方法：網上申請

面試日期：面試為10月中至11月中，11月中以電郵公佈結果。

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$17,640（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍（漢華中學）

宗教：不適用

香港南區直資小學



聖保羅男女中學附屬小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：9月9日至13日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年簡介會：9月10日）

小一學費： $77,800（*24/25學年）

升中：一條龍（聖保羅男女中學）

宗教：基督教

聖保羅書院小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：7月29日至8月16日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請／親臨報名）

面試日期：有待公布（參考2024年：11月）

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年簡介會：6月15日）

小一學費：$32,000（分10期）（*24/25學年）

升中：直屬中學（聖保羅書院）

宗教：基督教

九龍城區直資小學



拔萃男書院附屬小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：9月7日至11日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：10月中旬）

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年簡介會：9月7日共兩場）

小一學費：$55,000（*24/25學年）

升中：一條龍（拔萃男書院）

宗教：基督教

保良局林文燦英文小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：8月1日至9月23日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請／親臨報名）

面試日期：有待公布（參考2024年：10月19或20日（首輪）、11月16日（次輪）、1月7日（公布面試結果））

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年簡介會：9月7日）

小一學費：$15,450（分10期）（*24/25學年）

升中：不適用

宗教：不適用

觀塘區直資小學



福建中學附屬學校

小一報名日期：有待公布（參考2024年：6月1日至10月9日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：10月19或26日（首輪）、11月9日（次輪）、12月前（公布面試結果））

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年簡介會及開放日：7月6日）

小一學費：$42,000（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍（福建中學）

宗教：不適用

播道書院

小一報名日期：有待公布（參考2024年：6月13日至8月1日）

報名方法：有待公布（參考2024年：先於網上申請，再於8月2日下午4時前遞交親身遞交或郵寄申請文件到學校。）

面試日期：有待公布（參考2024年：2024年9月）

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年線上簡介會：6月13日）

小一學費：$23,700（*24/25學年）

升中：一條龍

宗教：基督教

優才(楊殷有娣)書院

小一報名日期：有待公布（參考2024年：5月4日至6月3日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：6月29日、30日、7月6日、7日（第一階段）、9月28日、29日（第二階段）、10月23日、24日（公佈面見結果））

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年簡介會：5月4日）

小一學費：$35,310（*24/25學年）

升中：一條龍

宗教：不適用

保良局陸慶濤小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：網上報名 7月2日至9月27日、親身遞交 9月26、9月27日）

報名方法：

面試日期：有待公布（參考2024年：首輪10月19日或20日、第二輪12月7日）

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年：9月7日共兩場）

小一學費：$13,700（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍（保良局羅氏基金中學）

宗教：不適用

香港華人基督教聯會真道書院

小一報名日期：有待公布（參考2024年：3月18日至4月30日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：5月25日）

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年：4月6日共兩場）

小一學費：$28,600（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍

宗教：基督教

深水埗區直資小學



嶺南大學香港同學會小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：4月1日至8月1日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：8月中旬通知）

簡介會/開放日：有待公布

小一學費：$17,380（分10期）（*24/25學年）

升中：不適用

宗教：基督教

聖瑪加利男女英文中小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：6月10日至10月5日）

報名方法：網上申請

面試日期：有待公布（參考2024年：申請人須接受入學面試，細節安排則會以電子郵件另行通知家長。）

簡介會/開放日：

小一學費：$53,570（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍

宗教：天主教

英華小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：7月3日至7月7日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：8月下旬至9月初）

簡介會/開放日：

小一學費：$19,000（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍（英華書院）

宗教：基督教

油尖旺區直資小學



保良局陳守仁小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：8月2日至12日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：10月至19月、20、26日）

簡介會/開放日：／

小一學費：$20,500（分10期）（*24/25學年）

升中：不適用

宗教：不適用

沙田區直資小學



香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

報名日期：有待公布（參考2024年：5月20日至6月28日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：9月21日至28日（首輪）、11月4日至19日（次輪）、12月下旬（公布取錄結果））

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年：5月18日共2場）

小一學費：本地課程 $44,800（分10期）、國際課程50,320（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍

宗教：基督教

培僑書院

報名日期：有待公布（參考2024年：7月15日至9月20日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：9月28日至30日）

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年：9月15日）

小一學費：$31,000（*24/25學年）

升中：一條龍

宗教：不適用

葵青區直資小學



地利亞(閩僑)英文小學

報名日期：有待公布

報名方法：／

面試日期：／

簡介會/開放日：／

小一學費：$7,370（分10期）（*24/25學年）

升中：不適用

宗教：不適用

屯門區直資小學



保良局香港道教聯合會圓玄小學

報名日期：有待公布（參考2024年：7月13日至9月8日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請／親臨報名）

面試日期：有待公布（參考2024年：第一輪 9月14日、第二輪 9月28日）

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年：7月13日）

小一學費：$13,150（分10期）（*24/25學年）

升中：不適用

宗教：不適用

元朗區直資小學



基督教香港信義會宏信書院

報名日期：有待公布（參考2024年：7月2日至9月9日）

報名方法：/

面試日期：有待公布（參考2024年：兩輪面試，10月至11月舉行）

簡介會/開放日：

小一學費：$84,500（分10期）（*24/25學年）

升中：一條龍

宗教：基督教

和富慈善基金李宗德小學

報名日期：有待公布（參考2024年：6月8日至7月6日）

報名方法：有待公布（參考2024年：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2024年：第一輪 9月6-7日、第二輪 9月28日）

簡介會/開放日：有待公布（參考2024年簡介會：6月8日）

小一學費：$18,400（*24/25學年）

升中：不適用

宗教：不適用