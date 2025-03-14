全港私立小學小一入學26/27年｜學費/報名/簡介會詳情｜持續更新

全港私立小學陸續公布2026/27學年小一入學報名及簡介會詳情，本文將陸續整合2026/27年度私立小學小一報名及申請程序，好讓各位家長應付小一入學。部份學校現正開放開放報名，包括德望小學、國際基督教優質音樂中學暨小學等。根據《小學概覽2024》，現時全港共有32所私立小學，當中有不少可升上一條龍中學、直屬中學及聯繫中學。幼稚園家長可不受校網限制報讀私立小學，如對私立小學感興趣，不妨留意心儀私立小學學費、申請日期、程序、報名詳情，以及簡介會舉行時間。



已公佈報名日期的學校包括：啓思小學（九龍城區）、啟基學校（深水埗區）、德望小學暨幼稚園（黃大仙區）、國際基督教優質音樂中學暨小學（黃大仙區），相關詳情可往下查看！

中西區私立小學



1. 救恩學校

小一報名日期：有待公布（參考2024年：6月24至7月19日）

小一學費：$67,200（*24/25學費）

升中：聯繫中學（匯基書院（東九龍），每年提供約30個中一學額）

宗教：基督教

2. 嘉諾撒聖心學校私立部

小一報名日期：有待公布（參考2024年：8月15至9月20日）

小一學費：$51,120(10期)（*24/25學費）

升中：直屬中學（嘉諾撒聖心書院）

宗教：天主教

3. 聖嘉勒小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：7月11至9月27日）

小一學費：$51,000（10期）（*24/25學費）

升中：直屬中學（聖嘉勒女書院）

宗教：天主教

4. 聖類斯中學（小學部）

小一報名日期：有待公布

小一學費：$48,800（10期）（*24/25學費）

升中：直屬中學（聖類斯中學）

宗教：天主教

東區私立小學



5. 蘇浙小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：9月2日至28日）

小一學費：$50,500（10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：不適用

南區私立小學



6. 聖士提反書院附屬小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：6月3日至27日）

小一學費：$92,500（*24/25學費）

升中：直屬中學（聖士提反書院）

宗教：基督教

灣仔區私立小學



7. 高主教書院小學部

小一報名日期：有待公布（參考2024年：7月8日至8月23日）

小一學費：$57,500（*24/25學費）

升中：直屬中學（高主教書院）

宗教：天主教

8. 聖保祿學校（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2024年：9月9日至13日）

小一學費：$55,000（*24/25學費）

升中：直屬中學（聖保祿學校）

宗教：天主教

9. 香港真光中學（小學部）

小一報名日期：詳情將於7月公布（參考2024年：7月9日至8月23日）

小一學費：$61,800（分10期）（*24/25學費）

升中：聯繫中學（香港真光中學）

宗教：基督教

九龍城區私立小學



10. 九龍塘宣道小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：9月2日至9月16日）

小一學費：$62,350（分10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：基督教

11. 啓思小學

小一報名日期：2025年3月1日起接受報名

小一學費：$140,360（分11期）（*24/25學費）

升中：聯繫中學（啓思中學）

宗教：基督教

12. 聖三一堂小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：8月31日至9月30日）

小一學費：$55,000（分10期）（*24/25學費）

升中：聯繫中學（聖公會聖三一堂中學）

宗教：基督教

13. 九龍塘學校（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2024年：11月4日至10日）

小一學費：$67,000（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：不適用

14. 九龍真光中學（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2024年：8月12日至10月7日）

小一學費：$63,740（分10期）（*24/25學費）

升中：聯繫中學（九龍真光中學）

宗教：基督教

15. 民生書院小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：5月2日至20日）

小一學費：$61,800（分10期）（*24/25學費）

升中：直屬中學（民生書院）

宗教：基督教

16. 香港培道小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：8月31日至10月4日）

小一學費：$59,500（分10期）（*24/25學費）

升中：聯繫中學（香港培道中學）

宗教：基督教

17. 香港培正小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：7月2日至8月5日）

小一學費：$64,470（分10期）（*24/25學費）

升中：直屬中學（香港培正中學）

宗教：基督教

18. 聖若望英文書院（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2024年：7月中旬至8月下旬）

小一學費：$75,000（分10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：天主教

觀塘區私立小學



19. 聖若瑟英文小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：6月3日至9月3日）

小一學費：$53,200（分10期）*24/25學費

升中：直屬中學（聖若瑟英文中學）

宗教：天主教

深水埗區私立小學



20. 百卉九江書院

小一報名日期：全年接受報名

小一學費：$185,900（分11期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：不適用

百卉九江書院 - 校園參觀

日期：2025年4月11日

時間：上午11:00至下午12:30

地點：九龍深水埗培德街7號

百卉九江書院 - 小學簡介會

日期：2025年4月14日

時間：上午12:00至下午1:30

地點：網上Zoom

21. 啟基學校

小一報名日期：有待公布（參考2024年：7月開始）

小一學費：$69,800（分11期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：基督教

啟基學校開放日

日期：3月29日（六）

時間：上午10時（開幕禮）、上午11時至下午5時

地點：九龍界限街71號

22. 地利亞英文小學暨幼稚園

小一報名日期：有待公布

小一學費：$37,000（分10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：不適用

23. 九龍禮賢學校

小一報名日期：有待公布（參考2024年：5月18日至8月30日）

小一學費：$57,800（分10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：基督教

24. 聖方濟各英文小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：8月22日至9月16日）

小一學費：$54,900（分10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：天主教

25. 德雅小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$44,000（分10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：天主教

26. 崇真小學暨幼稚園（小學部）

小一報名日期：有待公布（參考2024年：6月1日至8月31日）

小一學費：英文小學部：$64,260（分10期）（*24/25學費）；國際小學部：$92,840（分10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：基督教

黃大仙區私立小學



27. 德望小學暨幼稚園

小一報名日期：2025年5月2日至6月6日（開放網上表格）、2025年6月10、6月12日及6月13日 （親身遞交申請表格、文件及申請費用）

小一學費：$47,500（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：天主教

28. 國際基督教優質音樂中學暨小學

小一報名日期：2025年1月13日至4月26日（網上填表）

小一學費：$60,000（*24/25學費 ）

升中：一條龍

宗教：基督教

國際基督教優質音樂中學暨小學 - 小一家長答問大會

日期: 2025年3月14日 (星期五)

第一場 : 晚上 6:30 - 8:00 (現已滿座)

第二場 : 晚上 8:30 - 10:00 (現已滿座)

29. 聖母小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：7月）

小一學費：$44,000（分10期）（*24/25學費）

升中：直屬中學（聖母書院）

宗教：天主教

油尖旺區私立小學



30. 拔萃女小學

小一報名日期：有待公布（參考2024年：8月16日至8月27日）

小一學費：$79,000（分10期）（*24/25學費）

升中：一條龍（拔萃女書院）

宗教：基督教

元朗區私立小學



31. 激活英文小學

小一報名日期：全年接受報名

小一學費：$116,600（分11期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：基督教

32. 基督教香港信義會啟信學校

小一報名日期：有待公布

小一學費：$73,000（分10期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：基督教

33. 英藝英文小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$85,800（分11期）（*24/25學費）

升中：不適用

宗教：不適用

資料來源：《小學概覽2024》、學校網頁