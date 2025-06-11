獨生子女心理較穩定？研究分析近2萬人：兄弟姊妹越多資源越分散

有不少家長都以為，孩子在有較大手足的家庭中長大，有手足的支持、一起成長，就對心理健康有正面幫助。不過早前一項對美國、中國家庭進行大規模分析的研究指出，原來來自大家庭的青少年，心理健康比獨生子女差。



俄亥俄州立大學社會學教授Doug Downey與博士研究生Rui Cao在《Journal of Family Issues》（家庭問題期刊）發表了一項研究。他們分別使用了「中國教育追蹤調查」中逾9,400名中國初中二年級學生的數據，以及美國「1988年幼兒成長追蹤研究」中超過9,100名同齡學生的資料，進行比較分析。

獨生子女心理健康狀況較好

研究結果發現，中國青少年平均比美國青少年少近0.7個兄弟姊妹，有大約三分之一的中國青少年是獨生子女（34%），而美國青少年是獨生子女的比例則為（12.6%）。

兩國都以大約14歲的學生為研究對象，詢問各種關於心理健康的問題。在中國，獨生子女的心理健康狀況最好。同樣地，在美國的獨生子女或者只有一位兄弟姊妹的青少年心理健康都較好。

美國的研究結果顯示，有同父異母或同母異父的手足的青少年，心理健康狀況較差，尤其是有年齡相近的手足（出生時間相隔一年內），對心理健康的負面影響最為明顯。

原來來自大家庭的青少年，心理健康比是獨生子女的青少年差。（Freepik）

為何越多手足，心理健康會越差？

Doug Downey指出，這個現象與「資源稀釋理論」有關，父母的時間、關注和資源都是有限的，如果家庭越多名子女，每人可分到的資源就越少。

「父母的注意力與資源就像一塊餅，只有一個孩子時，這個孩子就可以獨占整塊餅；但當有多名手足，每人分到的資源和關注就會減少，這會影響他們的心理健康。」

而那些年齡相近的兄弟姊妹會受到更大影響，因為他們的發展階段相似，會爭奪相同的資源，彼此的競爭會更激烈。美國的研究更發現，不論是親生、還是異父母背景，只要兄弟姊妹越多，心理健康狀況就普遍愈差，尤其是年齡相差不足一年的兄弟姊妹，負面影響最為明顯。

家庭經濟背景或有影響

不過，研究人員亦提到另一種可能性，研究結果可能與家庭本身的條件有關。例如有些家庭選擇多生孩子，他們本身可能在經濟、教育資源方面，與只生一胎的家庭不同。這種情況下，心理健康的差異可能是由這些背景因素造成，而非單純來自手足關係的影響。

在中國，只有一名子女的家庭，往往社經條件較好；而在美國，沒有子女或者只有一名子女的家庭，社經條件也相對穩定。儘管如此，研究人員將所有數據綜合分析後，發現有兄弟姊妹仍然對心理健康有負面影響。

研究結果也有可能與家庭本身的條件有關。心理健康的差異可能是由這些背景因素造成，而非單純來自手足關係的影響。（Freepik）

研究未有探討手足關係的質素

Doug Downey表示，這些數據沒有深入探討「手足關係的質素」。如果孩子有好的手足關係，可能會對心理健康有益。事實上，有其他研究指出，在幼兒階段，擁有兄弟姊妹有助提升社交能力；而在成年後離婚率也較低。因此，兄弟姊妹對心理健康的影響，並非簡單的正與負可以概括。